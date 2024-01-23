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期貨最新報價 1／23期交所夜盤行情

期貨示意圖。圖／Freepik
期貨示意圖。圖／Freepik

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01/23(二)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期024今天18時16分(較開盤參考價) 上漲5.00點，為17,873點。

2.盤後時段電子期024今天18時10分(較開盤參考價) 平盤0點，為910.55點。

3.盤後時段小電子期024今天18時17分(較開盤參考價) 上漲0.55點，為911.10點。

4.盤後時半導體30期貨024今天17時13分(較開盤參考價) 上漲9點，為5,069點。

5.盤後時段元大台灣50ETF期貨024今天18時09分(較開盤參考價) 下跌0.10點，為134.05點。

6.盤後時段美國道瓊期貨034今天18時17分(較開盤參考價) 下跌6.00點，為38,152點。

7.盤後時段美國標普500期034 結算在4,882.00點，（今日無成交）。

8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時18分(較開盤參考價) 下跌26.00點，為17,450點。

9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天18時05分(較開盤參考價) 下跌8.00點，為4,412點。

10.盤後時段富時100指數期貨034今天18時18分(較開盤參考價) 上漲12.00點，為7,466點。

11.盤後時臺幣黃金期貨024 結算在7,706點，（今日無成交）。

12.盤後時布蘭特原油期貨044今天16時06分(較開盤參考價) 上漲1.50點，為2,486點。

資料來源：台灣期貨交易所

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