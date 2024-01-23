樂見美台快速雙重稅收減免法案通過 蔡英文：台灣盼參與印太經濟架構

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

總統蔡英文23日接見美台商業協會時表示，解決台美雙重課稅問題，為雙方企業投資創造更多利基，深化關鍵供應鏈的夥伴關係。美國聯邦眾議院歲計委員會幾天前已通過「美台快速雙重稅收減免法案」，我方表達歡迎。同時我們樂見美國透過「印太經濟架構」，強化與區域各國的合作。台灣會持續表達參與意願，也期盼「美台商業協會」能夠支持台灣參與，促進區域及全球經貿發展。

蔡英文說，「美台商業協會」的貴賓來自能源、金融、國防以及高科技等領域，在台灣完成總統大選後就組團來訪，她要感謝大家對臺灣市場的高度重視。

她指出，在台灣走向世界之際，台灣和美國也持續透過各項機制深化雙邊關係。臺灣除了是美國第八大貿易夥伴，去年，「台美21世紀貿易倡議」首批協定的簽署，也讓臺美經貿關係邁入新的里程碑。

她進一步指出，目前，我們正積極推動解決臺美雙重課稅問題，為雙方企業投資創造更多利基，深化關鍵供應鏈的夥伴關係。幾天前，美國聯邦眾議院歲計委員會已經通過「美台快速雙重稅收減免法案」。對此，我們表達歡迎。

蔡英文也感謝美國政府多次表達，台海和平穩定對全球經濟的重要性。她表示，未來，台灣也會和美國在經濟和安全議題上加強合作。我們樂見美國透過「印太經濟架構」，強化與區域各國的合作。台灣會持續表達參與意願，也期盼「美台商業協會」能夠支持台灣參與，一起促進區域及全球經貿發展。

訪問團團長科技外交研究院主席柯拉克（Keith Krach）致詞時表示，要藉此機會恭喜賴清德總統當選人、蕭美琴副總統當選人，以及所有當選的立委。他們的勝選代表著臺灣人民的民意，也代表著台美的強健關係持續延續。他認為，台灣與美國之間的情誼發展將持續推進並達到新高。

柯拉克提到，去年我們談到由15個國家組成的「全球科技安全委員會」，台灣就是成員之一。該委員會的宗旨是要設計一套全球科技安全戰略。他們也討論蔡總統有關創建「台灣創新與繁榮中心」（TCIP）的建議。該中心自2020年開始籌建，並且透過三個目標來履行使命，即積極強化台灣的經濟繁榮、加速台美創新及經濟數位轉型，以及提升妹灣在國際上的地位。該中心也正在與臺灣領先的公司及創新者合作，提供接觸世界一流人才的機會、豐富台灣的投資生態系統。

柯拉克進一步表示，為了進一步提升台灣的國際地位，也將持續推動全球可信賴的科技網路。這是一個由志同道合的夥伴組成的聯盟，期盼透過創新來推動自由。如同蔡總統所說，台灣對全世界的影響力非常之大。他認為，無論在商業或是人際互動中，最重要的就是「信任」，我們和值得信賴的人成為夥伴，人們也喜愛值得信任的人。當他們想到「台灣」，想到的關鍵字就是「信任」。