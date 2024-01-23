亞昕集團啟動深耕大台中計畫 3年內推案金額逾300億

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亞昕集團（5213）在成立30周年之際，董事長姚連地今（23）日宣布啟動深耕大台中計劃，未來3年預計在全台推案金額高達1,100億元，其中超過300億將重押在台中！除了北屯區14期熱銷中的「亞昕一緻」外，北區科博館特區的摩天雙塔地標「亞昕丰山」，產品規劃25-40坪、二至三房，每坪開價6字頭起跳，總銷約70億元，預計本周六（1／27）正式開賣！

亞昕集團在深耕大台中的藍圖計劃中，未來還有台灣大道上、中美街口的「麻園頭溪案」，以及北屯區「大連路案」兩個超高樓層地標建築蓄勢待發！

其中，亞昕「麻園頭溪案」規劃打造樓高30層的摩天住宅大樓，初估總銷達80億元，預計2024年第四季至2025年第一季推案！

此外，亞昕「大連路案」將與台中在地品牌建商-鉅虹建設攜手合作，將鉅虹擁有的大連路與崇德路口土地一起整併進來、共同開發，基地面積估高達約2,600坪，不僅面對崇德國中且街廓完整，預計2025年推案，初估總銷合計在180-200億元之間！

亞昕國際2023年合併營收達55.91億元，年增9成，法人估，2023年獲利可望大幅超越2022年！而亞昕目前已完工、興建中及手上儲備案源，共有27筆個案推進中，區域遍及雙北市、桃園、新竹、苗栗、台中及馬來西亞，總估可售金額超過1,100億元以上，且積極整合都市更新案、獵地腳步也未停歇，更是強勢回歸台中市區。

姚連地23日下午在台中「亞昕丰山」開案活動上表示，隨全球熱議ESG議題，加上碳費2025年開徵，營造成本勢必增加5～10％，預估未來房價仍將呈現緩漲趨勢。

為引領台灣住宅新趨勢，亞昕集團計劃將亞昕福朋喜來登國際酒店服務思維引進旗下社區中，提供三年的酒店式服務指導管理，以「昕思維，心服務」訂製十大售後服務、飯店式管理系統，期待提升台灣住居文化，讓買房不再是居住，更是尊榮享受。

「因為希望每一個買亞昕房子的人，都能感受到我們的誠意，所以每次推出建案，總是全力以赴做到最好。」姚連地說，「亞昕丰山」案以國際視角與高度來規劃，建築與建材規格自然「高人一等」外，同時取得耐震、綠建築以及智慧建築標章三大建築標章認證，維護建築穩固、住居安全與提升居住品質的同時，也永續愛護環境。

亞昕集團表示，因為重視建築品質與安全，每案皆嚴格管控營造施工，因此本案同樣貫徹集團自2010年開始引進日系工法的精工理念，由曾任日本竹中工務店資深副總的田中純夫，以六道專為亞昕制定的工程查驗流程謹慎審核，在這套嚴謹的查驗機制把關下，打造出讓人安心居住的亞昕建築。