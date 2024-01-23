「彩虹爺爺」離世...打造彩虹眷村爆紅國際 素人藝術傳奇成絕響

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台中市知名的「彩虹眷村」，以「彩虹爺爺」黃永阜所繪製充滿童趣的繽紛創作聞名，每年吸引200萬人次參觀，黃永阜剛過完101歲生日23日驚傳離世。黃永阜與「彩虹眷村」爆紅國際，但他生前曾因著作權爭議對簿公堂，2021年黯然搬出眷村，2022年間再爆「彩虹眷村」遭潑漆破壞事件，雖年事已高而離開人世，而所遺留的「彩虹眷村」藝術傳奇成為絕響。

黃永阜早年從軍輾轉來台，參加過古寧頭及823等大小戰役，輾轉搬遷到位於春安里眷村，自2008年起在待拆眷村房舍牆、地面彩繪，繪製範圍廣、且色彩五彩繽紛、筆調充滿童趣而引發各界注意，並發起搶救「彩虹眷村」活動，經台中市府研議決定保留。

黃永阜成為爆紅知名素人藝術家，繪製創作深受民眾喜愛，並暫住眷村內由妻照料，他親切與遊客互動合影，深受喜愛成為鎮村名人；「彩虹眷村」也成為知名觀光景點，還獲選英國旅遊網站全台十大Instagram打卡點，獲得日本網友最想去的拍照景點全球值得探訪景點等美名。

「彩虹眷村」爆紅、「彩虹爺爺」也苦嘗是非，黃永阜與彩虹文創公司簽訂著作權轉移合約爆發爭議，黃永阜以文創公司未履約照顧生活、給付生活費而對簿公堂，並因此糾紛事件，憤而在2021年間搬離眷村，但與妻在附近同住。

「彩虹眷村」著作權爭議越演越烈，2022年7月間爆發「彩虹眷村」遭潑漆事件，彩虹文創公司人員到眷村牆面潑漆，破壞不少藝術作品，黃永阜當時很難過傷心地指責對方是「壞人、大壞蛋」；台中市府控告文創公司毀損，並收回全面整修。

「彩虹眷村」直到去年5月底重新開放，台中市文化局架設保護牆，並結合在地藝術家、學校師生、社區居民在保護牆共同創作，讓畫作與共創作品共呈多元藝術風貌。

據了解，黃永阜離開彩虹眷村後以榮民退撫金每月2萬多元維生，生活並不寬裕，患有糖尿病、痛風、腎臟病等慢性疾病，台中市長盧秀燕在今年1月14日也提前為他的生日慶生，沒想到，23日下午即傳出在住處平靜過世消息，讓地方藝文界人士深感唏噓。