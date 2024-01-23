台新人壽砸14.5億 搶下台南永康近萬坪房地

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壽險業年初重啟獵地！鎖定南科效益，廠辦帶動商辦需求，台新金控23日代子公司台新人壽公告，取得台南市永康區建物及土地合計逾8,500坪，交易總金額達14.5億元。

受升息及政府打炒房等政策因素影響，壽險業去年不動產投資轉持觀望態度，去年投資動能完全熄火，整體壽險業不動產交易金額罕見低於百億元，不過，商仲業者認為，壽險業等類型買方資金很充裕，也不會停止布局商用市場。

由於2022年起央行升息，讓壽險業投資不動產最低投報率門檻從先前2.095％拉升到2.845％，加上不動產價格未顯著回檔，因此符合投資收益要求的投資標的難尋，同時，壽險業面臨2026年接軌新制，投資不動產亦要精算對資本適足率的衝擊。

去年壽險購置商用不動產及土地交易量僅64億元，其中土地交易僅53億元，為國泰人壽購入桃園中壢區普忠段、台中烏日區新站南段土地，商用不動產方面去年也僅11億元。

台新金23日公告，旗下台新人壽取得台南市永康區永科三路19號的王行段63、64、65建號等共3筆建號，包括土地面積約4,460.51坪、建物面積約8,571.41坪，合計逾8,500坪，交易總金額14.5億元，預計分四期交付款項。

住展企研室總監陳炳辰認為，台新人壽取得永康區王行段三筆地號，主要還是看準當地南科效益，南科廠辦也會需要商辦需求，該區段在前年也曾有一個廠辦賣到一坪25萬元，這次出手單價換算為17萬元，此次交易算是相當划算，且當地租賃也一定能達標壽險業租賃標準。