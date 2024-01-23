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陸發布反恐白皮書 汪文斌：推動全球反恐怖主義事業健康發展

  • 中時即時 李文輝
中國外交部發言人汪文斌。（中國外交部官網）
中國外交部發言人汪文斌。（中國外交部官網）

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中國大陸外交部發言人汪文斌1月23日主持例行記者會。有記者提問，中國大陸國務院新聞辦公室今天發布了《中國的反恐怖主義法律制度體系與實踐》白皮書。對此，汪文斌指出，中方願繼續與各國加強反恐合作，共同打擊一切形式的恐怖主義，推動全球反恐怖主義事業健康發展，維護國際地區和平穩定。

汪文斌表示，中國作為恐怖主義受害國，長期面臨恐怖主義的現實威脅。多年來，中國全面總結本國反恐怖主義工作規律特點和實踐做法，借鑒吸收他國有益經驗，逐步探索出符合本國實際的反恐怖主義法治道路，有力維護了國家安全、公共安全和人民生命財產安全，為全球和地區安全穩定作出了積極貢獻。

這部白皮書全面系統闡釋了中國反恐怖主義法律制度體系與實踐，包括恐怖活動違法行為和犯罪行為的認定標準和處罰原則、在反恐怖主義工作中規範權力運行及依法保障人權等方面的法律規定和制度原則，體現了既有效防範和懲戒恐怖活動，又切實尊重和保障人權的價值理念和基本原則，反映出中國法治精神理念與國際反恐原則理念的協調統一。

汪文斌強調，恐怖主義是人類公敵，嚴重威脅國際和平與安全。中方願繼續與各國加強反恐合作，共同打擊一切形式的恐怖主義，積極參與全球反恐怖主義治理，在平等尊重的基礎上廣泛開展互學互鑒和交流合作，推動全球反恐怖主義事業健康發展，維護國際地區和平穩定。

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