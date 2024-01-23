兆豐銀行統籌主辦威剛科技運彩20億元聯合保證案

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由兆豐銀行統籌主辦暨擔任管理銀行的威剛科技新臺幣20億元聯合保證案，圓滿籌組完成，並於1月23日舉行簽約，典禮由兆豐銀行董事長雷仲達及威剛科技董事長陳立白共同出席主持。

兆豐銀指出，本聯合保證案用途係供威剛科技擔任第三屆運動彩券發行機構，提供履約保證予教育部體育署所需，由兆豐銀行統籌主辦，第一銀行及臺灣銀行共同主辦，以及合作金庫及華南銀行合計5家金融同業踴躍參加，短期間內即籌組完成，超額認參高達1.45倍，顯見銀行團對威剛科技辦理運動彩券業務能力的肯定，而給予鼎力支持，及對其未來發展深具信心。

兆豐銀行為支持環境永續，於本聯合保證案初始規劃即將相關ESG指標納入授信條件，鼓勵威剛科技積極達成ESG目標，成就產業及金融界攜手為永續發展共盡心力。

威剛科技成立至今已逾20年，為全球第二大記憶體、SSD品牌模組廠，以自有品牌｢ADATA｣行銷全球，除了在台灣設廠，也在中國、巴西、印度設置產銷據點，近年擴增非記憶體產品應用，投入電競、工控應用、電動車馬達及電動商用三輪車等新事業，自2013年取得第二屆運動彩券發行權，多年來成績斐然，時至今日，接續擔任第三屆運動彩券發行機構，彩券銷售額必將再創佳績。在ESG發展方面，公司也積極推動企業邁向永續，關心環境友善、社會共榮及公司治理等議題，並獲德國紅點設計大獎、台灣25大國際品牌、台灣精品獎及亞洲企業社會責任等多個獎項肯定。

兆豐銀行戮力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能、電動車等ESG聯貸案，推動綠色金融不遺餘力，自2021年訂定目標起，綠色與永續投融資金額大幅成長，截至20年底，累計逾新臺幣8,211億元。此外，兆豐銀行在聯貸業務上表現優異亮眼，除連續109、110年兩度榮獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association (APLMA)評選為「臺灣年度最佳聯貸銀行」殊榮，顯現專業受到APLMA會員肯定，另據倫敦交易所集團（LSEG）聯貸統計排行榜，112年度臺灣聯貸市場簿記行(Bookrunner)排名第二，惟案件數第一；112年7月份兆豐銀行再獲金管會頒獎，囊括「辦理中小企業放款績優銀行」、「辦理六大核心戰略產業放款績優銀行」、「臺灣精準健康產業特別獎」、「參與國家融資保證機制特別獎」及「辦理中小企業授信特別獎」等大獎，成績稱霸公股行庫。