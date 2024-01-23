土銀白沙屯拱天宮媽祖卡過火 保庇卡友龍年行大運

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土銀媽祖卡友福利再升級！為秉持對客戶的承諾，土地銀行於2024年1月9日與白沙屯拱天宮廟方合作完成第五波「土銀白沙屯拱天宮媽祖認同卡」過火儀式。在回饋方面，持土銀媽祖卡於2024年6月底前刷卡享現金回饋1％，新戶刷卡滿額再送新臺幣300元刷卡金。

土地銀行表示，土銀「媽祖認同卡」具備「保平安、做公益、享回饋」三種用途，持卡人以信徒為主，長期以來剪卡率低、動卡率高，已是各銀行認同卡中的長青樹。

土銀「媽祖認同卡」卡面為媽祖聖像，每張信用卡都經過白沙屯拱天宮的香爐過火儀式，讓卡友可隨身攜帶用於「保平安」、「庇祐出入安全」，且卡友一般消費之金額提撥0.25％回饋金給白沙屯拱天宮廟方，讓卡友在刷卡之餘也能回饋公益。

近期各大發卡銀行陸續公告2024年度回饋方式，多數信用卡回饋皆呈現縮水情況，但土銀「媽祖認同卡」至2024年6月底止，一般消費不分國內外、不限金額皆維持刷卡現金回饋1％，回饋不打折，同時「媽祖認同卡」新戶於核卡後至次月底前，一般消費累積達新臺幣3,000元以上，再享首刷滿額禮(免登錄)新臺幣300元刷卡金，每戶限回饋乙次。土銀「媽祖認同卡」並結合JCB國際組織資源，刷卡滿額再享多項專屬禮遇，包含機場接送、五星饗宴、網購平台購物優惠活動及JCB機場貴賓室使用等服務。

為提供客戶便利服務，土地銀行以個人金融單一服務平台提供線上瀏覽金融商品、試算、線上申辦貸款及信用卡及額度變更等功能，讓客戶在家就能申辦土銀「媽祖認同卡」、「JCB一卡通聯名晶緻卡」、「icash2.0聯名鈦金卡」等熱門信用卡與帳單設定服務。

土地銀行近年以「業務數位化」為目標持續強化線上服務，減少紙張用量，落實ESG永續低碳目標，另結盟合作夥伴提供客戶更好的優惠與服務，致力打造與客戶、員工共好的營運模式。