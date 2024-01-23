上海商銀力推永續 通過ISO 20400：2017永續採購指南標準

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上海商業儲蓄銀行（5876）力行永續發展行動方案，近年來持續推動能資源管理、節能減碳、職業安全衛生等制度，陸續通過ISO14001環境管理系統、ISO45001職業安全衛生管理系統、ISO50001能源管理系統、ISO46001水資源管理系統及ISO14064溫室氣體盤查系統，今年度更將ISO 20400：2017永續採購指南導入採購管理系統，並已通過英國標準協會的查核驗證。

上海商銀導入永續採購指南標準，經由供應商永續風險評估與分析，鑑別可能風險來源及內涵，以制定符合該行之風險控制方式，並透過教育訓練、現況調查、規章文件修訂、流程稽核等程序，制定各項永續採購政策，優化永續採購流程、優化／建置供應商相關政策等，以降低採購之風險及提升效率，並將永續採購概念擴及合作之供應商，以期發揮影響力與供應商共同促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展。

上海商銀為積極實踐企業永續發展，順應平衡環境、社會及公司治理發展(ESG)的國際趨勢，已設立永續發展委員會並設立責任金融、環境永續、社會公益、客戶權益、員工照顧及公司治理等六大功能小組，結合該行捐助設立之文教基金會與慈善基金會資源，使各項永續發展工作更為有效且貫徹執行。

在全球淨零排放的潮流下，上海商銀持續跟隨全球目標進程，除已簽署支持氣候相關財務揭露倡議(TCFD)及2022年完成簽署加入赤道原則(EP)外，亦已簽署科學基礎減量目標倡議(SBTi)及遵循碳核算金融聯盟(PCAF)，響應全球淨零趨勢。

此外，該行亦推動職業安全衛生，節能減碳與無紙化等管理措施，採用綠電，提高綠色金融業務比重，加強推動營運面永續發展，該行除內湖IT大樓設置綠色機房外，新總行大樓亦規劃為綠建築，冀能透過工作場所及管理系統的轉型，將ESG永續發展融入DNA，強化員工重視永續發展，進而推動實現永續目標。

上海商銀去年12月首度獲得道瓊永續指數(DJSI)納入世界指數與新興市場指數成分股雙榜，顯示該行積極推動永續發展深獲國際肯定。

上海商銀表示，將持續秉持「服務社會，輔助工商實業，發展國際貿易」之經營宗旨，積極實踐企業永續發展，努力打造客戶、員工、股東、銀行、社會與環境之共融共好，成為推動永續發展之標竿銀行及幸福企業。