生活家電siroca推新品 日本社長親自示範烤土司

日本生活家電品牌siroca，除了多款明星商品如全自動石臼式研磨咖啡機與感應式陶瓷電暖器外，今(23)日更正式在台推出「智能電子萬用壓力鍋」及「微電腦旋風溫控烤箱」，siroca社長金井茉莉特地分享品牌理念與產品技術，甚至親自示範烤吐司和泡咖啡。 受到歡迎的siroca咖啡機，推出的最新款全自動石臼式研磨咖啡機，採用最新改良錐形螺旋刀片，減少摩擦產生的熱能，搭配淋雨濾滴，讓咖啡更美味香醇；另外可無段式研磨咖啡豆粗細，能精準調製出個人風味的咖啡。底下咖啡盛接口可切換對應玻璃壺或馬克杯。 SP-5D1520智能電子萬用壓力鍋採用業界最高100kPa加壓，較傳統壓力鍋，提供更均勻穩定的高壓，提升食材入味度3倍、食材軟嫩度4.5倍，營養素保留率更達94%；自動減壓功能則節省30%料理時間，具備多達10種用途，從壓力烹飪、無水蒸煮、低溫高壓、蒸煮烹調、炊飯、慢燉烹調、溫控烹調，到加熱、發酵，甚至拌炒都能完成，同時內建超過100款食譜，慧預約功能，只要外出前備妥食材及調味料後再設定預約料理功能，回家就能享用熱騰騰的料理。 暢銷的ST-2D4510微電腦旋風溫控烤箱，主打高火力及短時間烘烤技藝。為了能夠聚熱鎖水，特別採用高火力碳加熱器及雙層玻璃門，搭配3D鑽石反射板提高反射效率，輔以高密度加熱線圈讓熱量均勻分布、對流風扇加強內部溫度循環，達成均勻烘烤，充分保留麵包內水分，能烤出：一般、烘烤、酥脆，3種口感的吐司。 寒流來襲，方便移動的siroca SH-CF1510感應式陶瓷電暖器，採用日本馬達，擁有大風量靜音運轉的獨家專利技術，強力吹送暖風3.5公尺極致暖房；內建人體感應偵測功能，節能又省電，春夏還可以僅啟用送風功能幫助烘乾衣物。