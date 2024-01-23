陸國家航天局宣布 高光譜綜合觀測衛星正式投入使用

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大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸國家航天局23日宣布，高光譜綜合觀測衛星今天正式投入使用。該衛星是大陸國家高解析度對地觀測系統重大專項重要組成部分，2023年11月完成在軌測試總結評審，衛星狀態良好，各分系統功能正常，性能達到研製建設總要求規定的各項指標，具備投入使用條件。

報導稱，高光譜綜合觀測衛星具有高光譜、大範圍、定量化探測等特點，可實現汙染氣體、內陸水體、陸表生態環境、蝕變礦物、岩礦類別等要素的綜合探測，能夠為中國生態環境、自然資源、氣象等行業應用提供高品質、高可靠的高光譜數據，特別是可為加強生態環境保護、持續推進汙染防治攻堅戰提供重要的數據支撐。目前，衛星地面系統共接收數據245.2TB，生產1級產品數據85638景，生產應用專題產品19類。

衛星在軌運行期間，用戶單位在自然資源、生態環境、氣象等領域開展了典型示範應用。今天，大陸國家航天局發布了衛星在軌交付應用產品，包括全球臭氧柱濃度監測圖、全球二氧化氮柱濃度監測圖、土壤水分監測圖、海冰監測圖、土壤重金屬汙染程度分級監測圖、水質監測圖等高光譜數據圖像，展現了衛星在水汙染防治、生態環境監管、礦產資源調查、地質環境監測、汙染氣體動態監測、海冰監測等方面的綜合觀測能力和重要應用成果。

此外，大陸國家遙感數據與應用服務平台上也將共用該衛星數據，持續為各層次用戶，提供包括高光譜綜合觀測衛星數據在內的國家民用遙感數據和產品應用服務，推動中國遙感數據共建共用共用。