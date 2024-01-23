基建公用事業迎配息旺季 布局時點佳

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2023年底美國就業與零售消費數據表現佳，經濟概況優於預期，研判在經濟溫和著陸的預期下，聯準會年中降息機率大。第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，升息停、降息啟動有助基礎建設、公用事業等防禦類股投資評價重估，產業獲利成長可期，此外，2月份起為基建與公用事業的配息旺季，建議投資人掌握投資價值重估、除息填息行情較佳的投資布局時點。

過去一年投資人在挑選防禦性投資標的評價心理出現轉變，林志映說，同屬低波動、收益型資產的投資級債券與基建防禦類股，在升息與殖利率攀升期間，吸引追求低波動的收益型投資人，將部份收益資產由防禦股轉向投資級債券，高利率造成利息成本攀高，也使得負債率較高的公用事業，出售資產壓抑股價評價。

隨升息告終、降息可望來臨，林志映表示，基礎建設與公用事業迎來復甦期，像是2023年起，預估疫後旅遊、國際交通量能，已高於疫情前水準，經濟動能恢復及在家工作比率持續下滑，歐美公路運量穩定增加；在季節性因素推升天然氣及電價走高，需求回溫，今年底歐洲電力價格預期將持續改善。

林志映強調，在現代化、再生能源政策推動下，併網、電網現代化，政策支持資本支出持續擴大投入，美歐基礎建設優化發展計畫，預估至2030年前基建資本投入翻倍；具備電價可見性、行業監管收入提高，採取受監管資產基礎 (RAB) 模式的開發方案，預計至2025年前以年複合成長率6％持續增加。

美歐基礎建設與公用事業的發展計畫持續推展，根據資料顯示，2024年包括美國、英國、德國、大陸等地的基礎建設、能源及公用事業等領域的產業獲利動能持續轉佳。林志映舉例，以美國而言，基礎建設EPS年增率達11.5％，能源及公用事業的EPS年增率則達10.2％；開發中市場如大陸、印度等地，在管線鋪設、電廠開發、道路建設推動下，產業獲利動能亦值得留意。

林志映分析，歐美電力價格與需求改善，交通建設持續回溫、需求穩定，轉型題材可望維持獲利能力，投資布局策略宜選擇較低負債比、布局較廣的整合型電廠及管線業者；針對2月至6月，公用事業、基建產業的配息季節，不妨適度把握除息、填息行情的配置機會，近期投資標的評價出現長期價值宜適度加碼，挑選公用事業基礎建設基金定期定額投資，更能掌握長線獲利機會。