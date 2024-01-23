中華郵政發行注音郵票第三輯 行動郵局APP也推「錢包」新功能

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中華郵政公司2022年推出新版行動郵局APP，即日起新增「錢包」功能，將常用的付款、收款、轉帳、存款及提款服務收納於「錢包」中，同時1月26日起發行注音郵票第三輯，以「ㄙ、一、ㄨ、ㄩ、ㄚ、ㄛ、ㄜ、ㄝ、ㄞ、ㄟ」結合行政區地圖及當地特色為設計。

中華郵政表示，客戶轉帳或購物時，可使用行動郵局「錢包」掃碼收付功能，掃描「台灣Pay」或「TWQR」QR Code收付款，方便又快速。另外，儲戶無需攜帶實體金融卡，也能使用「錢包」提供的無卡提款功能，在ATM掃碼輕鬆提領現金，還有「無卡存款」服務。

中華郵政統計行動郵局APP下載量突破560萬次，去年12月21日起，本國自然人每人除了得開立1戶存簿儲金實體帳戶，開放7歲以上領有身分證者得另開立1戶數位帳戶，並推出「郵政數位存款帳戶嘉年華」活動，開立數位帳戶搭配行動郵局「錢包」掃碼收付功能完成任務，可獲得家樂福購物金等好禮。

為增加兒童學習樂趣及欣賞台灣寶島之美，中華郵政去年發行注音符號郵票第1、2輯，今年1月26日續發行「注音符號郵票（第3輯）」1套10枚，以「ㄙ、一、ㄨ、ㄩ、ㄚ、ㄛ、ㄜ、ㄝ、ㄞ、ㄟ」結合行政區地圖及當地特色，郵票面值均為6元，採聯刷方式印製。

注音郵票圖案，包括ㄙ：三峽、金牛角麵包；一：宜蘭、金棗；ㄨ：文山、臺北市立動物園、貓空纜車；ㄩ：魚池、日月潭拉魯島；ㄚ：阿里山、櫻花；ㄛ：卓蘭、葡萄；ㄜ：峨眉、細茅埔吊橋；ㄝ：茄萣、茄萣濕地、黑面琵鷺；ㄞ：白沙、吉貝嶼；ㄟ：卑南、釋迦。