銀行業導入責任地圖2025年上路 銀行高階管理人要畫押簽聲明書！

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銀行理專A錢、系統出包，未來都有「責任地圖」可問責，高階管理人都要畫押簽署責任聲明書。銀行局局長莊琇媛23日宣布，參考英國高階管理人制度，國內銀行業也要建立「責任地圖」制度，初步是以自律規範位階推動，有一年緩衝期，2025年元旦起實施。莊琇媛指出，上路後會再觀察二至三年再研議納入銀行法、金控法，在此之前各家責任地圖的制度也會列入金檢重點。

莊琇媛指出，「銀行業導入責任地圖制度自律規範」是參酌英國高階管理人制度(Senior Managers Regime)，共有14條規範，內容包含責任地圖制度的適用範圍及對象、責任地圖制度及高階管理職能定義、責任地圖制度執行架構、董事會權責、具問責功能的委員會權責、責任地圖的涵蓋內容及編製原則等。已在今年1月19日函復銀行公會同意備查且有問答集，先從業內推動。

規範對象包括：銀行董事長及總經理、副總經理等對業務或管理活動具有決策權的「高階管理人員」，未來各家銀行董事會需下設「問責功能委員會」來推動，若未來高階主管有錯，公司都有問責、究責的依據，明明是董事長下的指令，經理人要不要設罰，將來都要列得很清楚，至於究責是否懲處則是看公司內部規定。

莊琇媛舉出，英國是最早實施類似機制的國家，有訂在法規裡也有裁罰，2016年開始執行時案例不多，最近才比較多，而亞洲地區如新加坡、香港、澳洲都已導入。為審慎起見，我國先以自律規範開始推動，讓銀行建立高階經理人定責、當責、問責、究責機制，讓大家先對該機制了解。

責任地圖框架包括：公司治理架構圖、內部呈報流程度圖、權責分配表。而高階管理人員要簽責任聲明書，內容有三大塊，一是個人資料（姓名、職位）、二是部分職能與權責，要載明高階管理人於機構所承擔的職能與具體職責、三、同意聲明，確保高階經理人已了解自身職能與職責，並對責任聲明書負責。

莊琇媛預估，責任地圖機制上路二、三年後才有可能思考修法，因為若要放入法規裡要研議的部份很多，現行銀行法主要都是針對經理人、負責人，負責人很多地方沒區分，像是分行經理人、副總、董事長、總經理等，條文裡也沒有「高階經理人」的職稱，要如何引進銀行法、金控法，還要研究。

考量銀行業建立責任地圖制度，業者須對銀行組織分工及內部規章進行必要之調整，涉及內部跨部門協調作業，且須盤點高階管理人員之職能及其責任分配，將給予業者緩衝期，銀行應在今年12月底前完成相關作業，並自2025年1月1日起施行。金管會後續將再研議是否修正相關法規。