桃園市112年工業鍋爐汰換改善數量全國第一

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表揚14家低碳科技產業改善及3家生態城市造林績優廠商

桃園市政府秘書長詹榮鋒今(23)日出席「產業低碳企業造林」-112年桃園市低碳科技產業改善補助計畫暨生態城市造林績優廠商表揚大會，公開表揚14家低碳科技產業改善以及3家桃園生態城市造林績優廠商，透過頒發鼓勵狀，肯定產業在這部分的付出與努力，期望市內其他產業亦能積極參與共同響應。

詹榮鋒表示，桃園市政府為協助改善空污，配合行政院跨部會推動「空氣污染防制行動方案」，由經濟發展局「桃園市工業鍋爐改善補助計畫」協助市內業者進行工業鍋爐改善，112年共補助13座工業鍋爐汰換，改善數量為全國第一，總計每年減少粒狀污染物45.7噸、硫氧化物211.8噸、氮氧化物101.2噸，減碳量達13,140公噸CO2e/年，相當於73座大安森林公園1年的碳吸附量。

另為協助引進低碳科技、發展再生能源或其他低碳產業，藉由「桃園市低碳科技產業補助及獎勵計畫」，提供全市引進低碳科技的營業場所及工廠等最高50萬元的補助，鼓勵在地生產事業能進行自主改善，112年共補助14間廠商，每年減碳量可達2,520公噸CO2e/年，節電量達492.3萬度，相當於14座大安森林公園1年的碳吸附量以及1.45萬戶1個月的平均用電量。

112年減碳量相當於73座大安森林公園1年的碳吸附量

除以上各項補助外，經發局也持續透過工廠低碳化輔導團，提供輔導資源協助在地企業諮詢與改善評估，112年共輔導31家工廠，預估可創造6,000萬元的周邊設備改善經濟效應，每年節省約145萬度用電/年、減碳量為約718噸CO2e/年，相當於4,280戶1個月的平均用電量、4座大安森林公園1年的碳吸附量。

113年度低碳科技產業補助及獎勵計畫第一季開放申請

經發局表示，113年度桃園市低碳科技產業補助及獎勵計畫將於第一季開放申請，希望藉由持續輔導資源及補助的搭配，協助桃市產業順利完成低碳轉型目標。