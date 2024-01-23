傳美國3月豁免認可「結算機構」 期交所推強制集中結算

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外媒在23日傳出，台灣期貨交易所預期在今年3月可取得美國商品期貨交易委員會（CFTC）合格「集中結算機制」的永久性監管豁免資格，由於在店頭交易業務期交所結算的商品，主要是承作新台幣IRS（利率交換交易），市場參與者為外國銀行在台分支機構為主，需要取得母國的認可才能在台結算，期交所目標為逐漸加大力度推廣，最終使商品完全納入強制集中結算的範圍。

期交所表示，媒體報導提到豁免的意思是，要讓美國人來結算，必須在美國CFTC登記為結算機構，但外國交易所去美國審查程序繁瑣、也不是美國公司，所以美國政府另設規定，只要符合一定標準，就可申請成為豁免登記。

除了美國市場傳出3月能獲得合格集中結算交易對手（QCCP）的永久性監管豁免資格，到目前花費時間接近2年；據了解，期交所在其他市場的資格上，歐州110年底已認可，但申請時間花費了10年、日本則是去年10月給予資格，歐州、日本都是直接稱作「合格結算機構」，在於各國法規及做法不同；英國市場則尚未取得永久資格。

至於金融機構參與期交所店頭集中結算機制，期交所指出有五大優點，且可將原有多邊複雜的店頭衍生性商品交易對手風險，轉由期交所承擔：一、簡化複雜雙邊交易程序；二、降低交易對手違約風險；三、增進市場交易透明度；四、降低市場整體曝險金額；五、減少機構的作業及法遵成本。