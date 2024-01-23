茂林情人谷也下雪了？降雪片網瘋傳 茂管處：假訊息

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今年入冬最強寒流來襲，全台發布21縣市低溫特報，低溫加上水氣配合，各地高山紛紛降雪，網路流傳高雄市茂林區情人谷下雪影片，觀光署茂林國家風景區管理處表示，該訊息為假訊息，請民眾不要被誤導以訛傳訛。

網路流傳茂林區情人谷下雪影片，茂管處表示，經查下雪地點並非茂林情人谷，應為北部山區降雪影片，希望民眾不要再傳播假訊息。

茂管處強調，天冷氣溫驟降，目前正是六龜及桃源區賞梅賞櫻季，民眾上山除了可以體驗賞梅花櫻花，也推薦大家可以到寶來泡湯喝好茶。