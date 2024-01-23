電價調漲未解套！經部爭取台電撥補遭退件 金額擇期再議

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電價調漲未解套！為彌補台電虧損，經濟部長王美花23日率隊赴行政院向院長陳建仁爭取預算。惟據相關高層透露，會上並無做成決議，行政院要求台電重新評估各項電價調整因素，盡速補件後才會進一步決定撥補的金額及方式。

台電22日向王美花報告財務情形，建請政府協助目前財務情況，王美花並於23日上午帶領台電赴行政院報告。會議上共觸及逾十項議題，包含討論台電虧損、電價漲幅等，被政院定調為「準備會議」。

與會人士透露，王美花在會上表達，台電的虧損需要政府幫忙挹注預算撥補，同時也要靠調整電價來彌補，因此向行政院爭取逾千億元。惟行政院立場認為，影響電價因素很多，希望經濟部及台電，盡速將各種電價方案的影響因素重新評估，包含累計的虧損、燃料價格等再詳細檢查後，盡速報到行政院。

另名與會人士也證實，由於行政院對氣價等計算方式有疑慮，因此請台電回去重新計算，會上並沒有決定要挹注台電的金額，擇期再討論。

此外，據掌握，會上主計單位對於金額並無點頭，僅是適時補充意見。據了解，一是還不到明年度總預算算編列的時間，二來也還不確定歲計賸餘，另外520內閣改組恐怕也是變數，沒辦法馬上做出決定。

行政院官員對此表示，站在政府立場會盡量協助台電，讓其減少虧損，惟挹注額度及協助方式，仍待全盤了解情況後再做決定，而因為現在都在討論階段，有結論才會對外說明。據悉，相關決策可望在下次電價審議委員會前明朗化。