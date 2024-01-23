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新光三越2023年業績945億創新高！今年朝千億挺進

  • 中時即時 吳奕萱
新光三越、南山人壽首度攜手合作，進駐南山台南廣場，預計2025年開幕。（台南市政府提供）
新光三越、南山人壽首度攜手合作，進駐南山台南廣場，預計2025年開幕。（台南市政府提供）

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新光三越總經理吳昕陽今（23日）公布，2023年全年業績達945億元，超出原本的920億元目標，對比前年業績887億元成長了6.7％，展望2024年腳步不停歇，也持續尋找拓點機會，今年業績目標為989億元，朝向千億元大關邁進。來客數部分，去年全面解封後，復甦穩健，全台15間店來客數共達1.2億人次，增加了12.5％雙位數成長；會員數更多了60萬名，至去年底共達355萬名會員，為歷年成長幅度最高。 吳昕陽提出今年幾大目標，第一是「持續提升商品力」，新光三越台北信義新天地從去年的台灣首間寶可夢中心「Pokemon Center TAIPEI」、亞洲首間Blue Box Cafe Taipei、法國PIERRE HERME馬卡龍，到近期的摩洛哥Bacha Coffee等，都成功帶動集客力與話題性，今年也會持續掌握新脈動，把商品力拉到最強。其次是「展店規劃」，台南第3間分店「南山台南廣場」預計於2025年開幕，目前正積極規劃中，未來也會持續找尋適合的展店地區，拓點計畫不停歇。 再來是「數位提升」，去年SKM online線上購物、熟客系統、skm eats外送平台等線上渠道業績達30億元，今年朝向40億元邁進；還有「建立被信賴的生態圈」，提供顧客、廠商，及合作夥伴更好的環境，讓首度進入台灣市場的國際品牌，可快速理解在地消費者習性。

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