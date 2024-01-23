每周100個！太保制餅推「花漢餅」迎龍年 錦花酥禮盒也開賣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

喜迎龍年，不少人開始選購春節禮盒致送親友，台灣在地糕點品牌「太保制餅」首推獨家研發、手工製作的限量「花漢餅」，這款品牌獨創的「花漢餅」強調立體花瓣設計，一塊餅的直徑達15公分，體型與造型都非常吸精。精緻又創新的造型結合台灣古早味，推出招牌滷肉綠豆沙和白玉金沙芋泥2種口味，鹹甜一次到「味」，每口都可吃到滿滿餡料。新品上市每周限量100個，1月30日開放預購。

2017年創立的「太保制餅」，來自糕餅品牌百家爭鳴、競爭激烈的的台中，由年輕的兩姊妹起家，品牌堅持結合本土文化與現代創意產品，精心打造符合各世代都能接受的手工糕點。其中又以具有宮廷感的手工「錦花酥」最受歡迎，也成為伴手禮的生力軍，受到不少公司行號喜歡，全台唯一實體門市西門店也成為打卡景點之一。

擁有12片花瓣造型的「花漢餅」，是創辦人之一的郭碧琪研發近1年的最新產品，多層次堆疊口感的酥皮皆為手工製作，造型上強調立體感，製程繁瑣精細，費工費時。內餡口味分別有傳統「古早味招牌滷肉綠豆沙」與台日結合的「白玉金沙芋泥」，前者吃起來酥鬆綿密，鹹香的滷肉拌著綠豆沙餡，鹹甜適中不油膩，佐上一杯熱茶，油脂香化在口中，令人難忘。而「白玉金沙芋泥」的白玉取自日本古法製作工法，口感猶如麻糬，結合日式芋泥再加上台灣人最愛的鹹蛋黃，鹹甜交織加上酥綿的口感，入口後香氣蔓延鼻樑，每一口都可感受到滿滿的用料誠意。

郭碧琪談起「花漢餅」的發想初衷提到：「我們希望將美好事物留存，而 『花』在東西方節慶都扮演重要的角色，也都蘊藏滿滿祝福的涵義，因此才會思考如何開發出更多『花美』造型商品，滿足各種節慶需求。」兼具喜氣與美味的「花漢餅」不僅年節送禮適合，也可用在新人婚宴喜餅或是當作傳統年節拜拜時的供品。

因應走春送禮需求，「太保制餅」特別在新年期間推出限定款「金龍花財禮盒」，集結品牌多款暢銷夯品，包括3種口味的「錦花酥」、手炒米果系列、東西方經典口味花果茶、午茶甜點系列等全部到位，搭配龍年限定款木製提盒，更添宮廷節慶感，售價890元。