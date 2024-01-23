文策院「國際合作投資2.0」被炎上 董事長蔡嘉駿：是我溝通不良

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文化內容策進院（文策院）近日推出「國際合作投資方案2.0」，引起影視產業百位業者聯署發聲明，要求文策院對於新政策需公開透明、與業界展開討論，23日文策院臨時開說明會，不少業界製片、製作人到場直球對決，雙方對話前，文策院董事長蔡嘉駿首先對新方案公告造成的影響表達歉意，更坦承：「我認知到的問題是我溝通不良。」

今董事長蔡嘉駿率領院長盧俊偉及副院長胡婷俐出席說明會，解釋「國際合作投資方案1.0」與「國際合作投資方案2.0」的差別。1.0版本投審會只需書面資料，資金來源是文策院本預算，最高額度是30萬美元，至今沒有終止將會持續收件至2月底。而2.0版本有2個選項，選項1是申請國發基金，申請金額超過300萬需招開投審會，預算無上限；選項2是1.0版本的優化，申請金額超過10萬美元需招開投審會，但額度可到60萬美元，資金來源是文策院本預算。

至於溝通管道如何暢通？蔡嘉駿表示會將整合團隊，以單一窗口面向業者，減少資訊不同的狀況，並持續加開說明會。選投案的透明度也會盡力做到，未來擬公開2.0版本方案2的投審會委員名單、獲參投作品和投資金額，如同文化部輔導金公布獲補助名單。

對此說明會討論結果，曾以熱賣電影《富都青年》與文策院簽訂合作備忘錄（MOU），最終卻不了了之、未獲投資的導演王禮霖表示，自己很常做跨國合製，書面上的2.0版目前看來感覺很不錯，但要實際投案執行過才知道，「我只是把我遇到的經驗說出來，並沒有要誰出面來解釋，事在人為，坦白說《富都》已經發生了，但我未來還是不會放棄爭取，會依照2.0版本的規則去努力，未來可以清楚對話是樂見其成。」

今到場的業者有牽猴子股份有限公司負責人王師、飛望影像負責人陳璽文、綺影映畫負責人陳斯婷等，當中陳璽文與陳斯婷都有進行中的跨國合製案，因日前外媒報導1.0方案暫停，而遭遇延拍或是令國際夥伴質疑，經過一下午說明會後，陳斯婷表示：「我個人很感謝有這個機會，有開始是好事，希望能持續良善溝通。」陳璽文也說：「重點是展開對話，2.0方案沒有通知跟詢問業者，會讓我們憂慮，今天承諾了，我們也很樂見。」