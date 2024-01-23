李強喊要把擴內需與惠民生緊密結合 增強民眾這3感

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大陸全國兩會召開在即，中共中央政治局常委、國務院總理李強23日下午主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議。李強總結表示，要更好發揮宏觀調控作用，切實鞏固和增強經濟回升向好態勢。要把擴內需與惠民生緊密結合，不斷增強民眾獲得感幸福感安全感。

中共中央政治局常委、國務院常務副總理丁薛祥出席。

座談會上，馬海濤、李彥宏、嚴建文、李路明、王曉雲、王春法、劉震、張雨霏等先後發言。大家認為，去年中國經濟較快增長，發展新動能新優勢加快塑造形成，許多方面出現了積極向好變化。大家還就解決當前發展中的問題和做好今年政府工作提出了意見建議。

李強聽取發言後指出，過去一年，中國發展頂住外部壓力、克服內部困難，在波浪式發展、曲折式前進中取得新的重大成就。

李強說，雖然前進的道路上，還會遇到各種困難和挑戰，但綜合起來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢不會改變，要正視困難挑戰、堅定發展信心，全面落實中共中央決策部署，集中精力辦好自己的事。

李強強調，要更好發揮宏觀調控作用，切實鞏固和增強經濟回升向好態勢。要堅持深化改革擴大開放，不斷增強發展的動力活力。要把擴內需與惠民生緊密結合，不斷增強人民群眾獲得感幸福感安全感。大陸國務院祕書長吳政隆也參加此座談會。《政府工作報告（徵求意見稿）》已向各地區、各部門同步徵求意見。