雲南鎮雄山崩已31人遇難 918人緊急轉移安置

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新華社23日報導，雲南省昭通市鎮雄縣「1·22」山體滑坡災害處置指揮部獲悉，截至1月23日17時40分，共搜救出31名失聯人員，均無生命體徵。實施緊急轉移安置223戶918人。

現場已搜救到23人，均無生命體徵，災害已造成31人死亡、13人失聯，共轉移安置223戶918人，其中48人轉移到縣城安置、90人轉移到和平小學老校區臨時安置點、778人投親靠友、2人在縣醫院接受治療。

目前，現場共有省、市、縣救援力量1000餘人，搜救犬81只，挖機、裝載機、運輸救援車輛150餘台（輛）參與救援，現場部署6支專業搜救分隊，利用雷達生命探測儀、音視頻探測儀、無人機、搜救犬等技術手段，在3個區域開展搜救作業。 中國新聞網報導，23日從雲南省昭通市鎮雄縣「1·22」山體滑坡災害處置指揮部獲悉，截至今天17時40分，共搜救出31名失聯人員，均無生命體徵。223戶918人實施緊急轉移安置。

1月22日6時許，鎮雄縣塘房鎮涼水村發生一起山體滑坡，經專家組初步研判，此次災害屬坡頂陡崖區發生崩塌。

目前，現場共有省、市、縣救援力量1000餘人，搜救犬81只，挖機、裝載機、運輸救援車輛150餘台(輛)，現場部署6支專業搜救分隊，利用雷達生命探測儀、音視訊頻探測儀、無人機、搜救犬等技術手段，在3個區域開展搜救作業。