2025年碳費開徵 亞昕老董：營造成本增加5-10％

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亞昕集團成立30周年之際，宣布啟動深耕大台中計畫，在布局台灣市場的1000億案量裡，逾300億規模投入台中。對於淨零碳排趨勢，亞昕國際開發董事長姚連地分析，隨全球熱議ESG議題，加上碳費2025年開徵，營造成本勢必增加5-10％。

姚連地於1988年就到台中蓋房子，後來北上，今日他宣布將深耕台中巿場，並強調所謂深耕絕不是只推1、2案，已鎖定14期、台灣大道周邊等台中精華地段購地。亞昕集團土地顧問張維珍也透露，集團已在崇德路、大連路口整合3000坪土地，案量約達200億，可望明年推出。

成立30周年，姚連地表示，集團跨足建設、營造、車用電子、飯店、商場等五大領域，因應未來成長，今年會現金增資，希望年底股本達60億，淨值升至120億。「這規模在巿場上比較有競爭力！」

姚連地說，未來積極布局不動產，集團資金約8成放在建設外，飯店、商場領域只要有適合的土地，會持續拓點，車用電子業績近年來每年都有2~3成的成長，後續業績持續看好。

不過，對於營造成本，姚連地直言，地價、缺工、原物料價格持續攀升，全台建案營造成本平均較4年前成長5成。未來隨全球熱議ESG議題，加上碳費2025年開徵，營造成本勢必再增加5-10％。

他指出，近年來中央與地方政府為了籌措財源，標售土地，讓地價出現定錨效應，老百姓會看，政府都標這個價，轉手時當然比照辦理，這是制度上的問題，也是地價上漲主要原因之一，需有好的配套協助解決。

造價上，政府能控制物價少之又少，鋼鐵、鋁等建材都是國際盤，姚連地認為目前砂石都要仰賴進口的情況不應發生，若台灣河川加強疏濬，產出的砂石可供使用且品質也佳。

另建築業還要面對廢棄物及土方，雙北幾乎沒有地方倒，要往中南部倒，土方處理費用大增；營造業缺工，年輕人不願曬太陽，現在聘板模工行情已超過每日4000元，且即使高價延攬，還是缺人，都期盼政府協助解決。