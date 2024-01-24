奧斯卡主要入圍名單揭曉 奧本海默獲13提名最大贏家

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第96屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉，大導克里斯多福諾蘭的「奧本海默」榮獲13項提名，為本次最大贏家。台裔美籍導演江松長執導的作品「金門」入圍最佳紀錄短片。

以下為主要入圍名單。

● 最佳影片獎

「美國小說」（American Fiction，暫譯）「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）「芭比」（Barbie）「滯留生」（The Holdovers）「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）「大師風華：真愛樂章」（Maestro）「奧本海默」（Oppenheimer）「之前的我們」（Past Lives）「可憐的東西」（Poor Things）「夢想集中營」（The Zone of Interest）

● 最佳導演獎

潔絲汀楚特（Justine Triet）/「墜惡真相」馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）/「花月殺手」克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）/「奧本海默」尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）/「可憐的東西」強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）/「夢想集中營」

● 最佳男主角獎

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）/「大師風華：真愛樂章」科爾曼杜明戈（Colman Domingo）/「魯斯汀」（Rustin）保羅吉馬蒂（Paul Giamatti）/「滯留生」席尼墨菲（Cillian Murphy）/「奧本海默」傑弗瑞萊特（Jeffrey Wright）/「美國小說」

● 最佳女主角獎

安妮特班寧（Annette Bening）/「泳不放棄」（Nyad）莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）/「花月殺手」珊卓惠勒（Sandra Huller）/「墜惡真相」凱莉墨里根（Carey Mulligan）/「大師風華：真愛樂章」艾瑪史東（Emma Stone）/「可憐的東西」

● 最佳男配角獎

斯特林布朗（Sterling K. Brown）/「美國小說」勞勃狄尼洛（Robert De Niro）/「花月殺手」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）/「奧本海默」雷恩葛斯林（Ryan Gosling）/「芭比」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）/「可憐的東西」

● 最佳女配角獎

愛蜜莉布朗（Emily Blunt）/「奧本海默」丹妮兒布魯克斯（Danielle Brooks）/「紫色姐妹花」（The Color Purple）艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）/「芭比」茱蒂福斯特（Jodie Foster）/「泳不放棄」達芬喬伊藍道夫（Da’Vine Joy Randolph）/「滯留生」

● 最佳原創劇本

「墜惡真相」「滯留生」「大師風華：真愛樂章」「五月的你，十二月的她」（May December）「之前的我們」

● 最佳改編劇本

「美國小說」「芭比」「奧本海默」「可憐的東西」「夢想集中營」

● 最佳動畫片獎

「蒼鷺與少年」（The Boy and the Heron）「元素方城市」（Elemental）「怪物少女妮莫娜」（Nimona）「再見機器人」（Robot Dreams）「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）

● 最佳國際影片獎（舊稱最佳外語片獎）

「少年的漂浪旅程」（Io capitano）/義大利「我的完美日常」/日本「絕地盟約」（Society of the Snow）/西班牙「失控教室」（The Teachers'Lounge，暫譯）/德國「夢想集中營」/英國

● 最佳歌曲獎

The Fire Inside/「火辣奇多的誕生」（Flamin'Hot）I’m Just Ken/「芭比」It Never Went Away/「美國交響樂：強·巴提斯的幕後點滴」（American Symphony）Wahzhazhe (A Song for My People)/「花月殺手」What Was I Made For?/「芭比」

● 最佳原創配樂獎

「美國小說」「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）「花月殺手」「奧本海默」「可憐的東西」

● 最佳紀錄短片

The ABCs of Book BanningThe Barber of Little Rock「金門」（Island in Between）「最後的樂器維修師」（The Last Repair Shop）「奶奶跟外婆」（Nǎi Nai & Wài Pó）