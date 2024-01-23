用AVM做對管理新書發表 產學專家好評推薦且分享成功心法

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以台積電為首，明門集團、日正食品、普祺樂、旭然國際、町洋集團、協磁、勇昌貿易及玉山銀行等九家企業導入AVM成效卓著。產業界30餘年來亦有為數眾多企業透過AVM，找到做對決策的客觀依據，解決營運迷思。「用AVM做對管理」新書發表，以淺顯易懂方式帶入觀念，闡述對的制度來解決成本課題，是一套可解決成本課題的制度，且與台灣本土作業價值管理相契合。

新書中提及的案例企業代表，包括明門實業資深協理張長瑜、 日正食品總經理李采慧、普祺樂實業總經理張深閔、協磁董事長施志賢、勇昌貿易董事長楊雅忠皆親臨現場，將導入AVM過程與帶來的效益現身說法。町洋企業董事長吳上財及玉山銀行董事長黃男州也透過錄影分享導入AVM的成功心法。

政大講座教授吳安妮多年前提出AVM，藉由出版「用AVM做對管理」則進一步推廣至更多企業。新書發表會特邀政治大學副校長蔡維奇、中華大學校長劉維琪、中華民國艾森豪獎金基金會董事長張孝威及AVM案例企業代表與會，齊聚分享新書發表喜悅。吳安妮在兩岸台商與會計學術界享有盛名，更是全球首位獲得美國會計學會（AAA）四大獎項的會計學者，被國際列為世界百大管理會計學者。

蔡維奇指出，吳安妮甫獲教育部「國家講座教授主持人」獎，不僅學術研究卓越，難能可貴的是能將理論運用於實務，引領企業向上提升。劉維琪強調，AVM不但是經營管理新利器、也是最有效成本效益分析，可廣泛應用於各行各業。張孝威表示，此新書為市面上少見的會計科普書，深入淺出可讀性高，任何人都能受益。

她彙總近四十年學術創新與產業合作的成果，集結成「用AVM做對管理」，希望觸動產業省思並從中獲益。未來亦計畫推出AVM知行合一的教育機構、規劃AVM認證，透過產業界分享及老闆教導老闆方式，加速AVM落地實務界，讓更多企業與民眾改造管理思維創造價值，達成利他共贏，回饋社會願景。

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