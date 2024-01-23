新疆烏什規模7.1強震已3人遇難 餘震不斷「平均每12分鐘一次」

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大陸央視新聞報導，新疆阿克蘇地區烏什縣23日凌晨02時09分發生規模7.1地震，截至晚間8點，地震造成3人遇難、5人受傷。轉移安置災區1萬2426人，專家分析，這次地震為主震-餘震型，迄晚間，平均每12分鐘發生一次規模3以上餘震，還將持續一段時間，仍加緊搶險救災等各項工作。

《新京報》23日晚間19時52分更新報導，維吾爾自治區晚間召開1·23烏什地震新聞發布會，新疆地震局表示，烏什地震餘震還將持續一段時間。截至23日19時，綜合分析認為，本次地震為主震-餘震型，餘震還將持續一段時間，再次提醒災區群眾，要遠離受損房屋，暫時不要返回破損房屋，避免危險。地震已造成3人遇難、5人受傷，已轉移安置12426人，仍加緊搶險救災等各項工作。

大陸財政部、應急管理部災後已緊急預撥3000萬元（人民幣，下同）中央自然災害救災資金，支持新疆做好地震災害救災工作，統籌用於應急搶險和受災群眾救助工作，重點做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、次生災害隱患排查和應急整治、倒損民房修復等工作。

中國地震台網速報官博消息，1月23日02時09分在新疆阿克蘇地區烏什縣（北緯41.26度，東經78.63度）發生規模7.1地震，震源深度22公里。據悉，在此次地震發生後，平均每12分鐘就發生一次3級餘震。截至1月23日18時，共記錄到規模3.0以上餘震76次，其中規模3.0-3.9地震58次，4.0-4.9地震14次，5.0-5.9地震4次，最大餘震規模5.3，距主震震央約17公里。

23日上午，中國紅十字會總會從區域物資儲備庫緊急調撥棉帳篷、棉被、衝鋒衣、折疊床等救災物資3740件（套），用於支持災區做好群眾轉移安置和生活保障工作。根據抗震救災工作部署，新疆維吾爾自治區紅十字會已趕赴災區開展救援救助工作。目前，自治區紅十字會在阿合奇縣駐村工作隊、克孜勒蘇州紅十字會正在現場參與救援工作。

23日凌晨，大陸國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局，向新疆維吾爾自治區阿克蘇地區烏什縣緊急調撥棉帳篷1000頂、棉大衣（防寒服）5000件、棉被5000床、棉褥5000床、折疊床5000張、取暖爐1000個等共計2.2萬件中央救災物資，全力支持當地做好抗震救災和受災群眾轉移安置等保障工作。首批約1萬件救災物資於23日中午運抵災區。全部物資預計23日夜間至24日凌晨晨抵達。

大陸國鐵烏魯木齊局透露，新疆阿克蘇地區烏什縣規模7.1地震發生後，受影響的相關鐵路線，經鐵路部門檢查並確認安全後，所有列車已恢復開行。

中國地震台網正式測定，01月23日09時18分在新疆阿克蘇地區烏什縣（北緯41.19度，東經78.84度）發生規模5.2級地震，震源深度10千米。

大陸住建部已啟動地震應急三級（Ⅲ級）回應，抽調中國建築科學研究院專家組成專家組，由住房城鄉建設部抗震救災指揮部辦公室工作人員帶隊趕赴災區，指導支持當地開展房屋建築和市政設施受損情況摸排、房屋建築應急評估、市政設施搶險搶修等工作。

中國地震台網中心高級工程師韓顏顏解析新疆烏什縣地震稱，天山地震帶位於中亞，南部為帕米爾高原和塔里木盆地，北部為哈薩克地台和準噶爾盆地。新生代以來，由於受印度板塊對歐亞板塊強烈碰撞和持續擠壓的遠端效應影響，這個區域屬於是中國構造運動較強的地區之一，平均7年左右發生一次規模7以上地震，最近一次2023年2月23日塔吉克的規模7.2地震。此次地震由於震級較大，震源深度22公里，屬於淺源地震，因此多地震感比較強烈。

韓顏顏表示，目前記錄到最大餘震是規模5.3。此次地震規模7.1，初步判定為主餘型序列，後續仍然不排除發生強餘震的可能。

地震造成周邊震感非常強烈，阿克蘇、阿圖什、喀什、伊犁、庫爾勒、克拉瑪依等地震感強烈，烏魯木齊有震感報告。本次地震周邊20公里內的村莊有拜什阿爾薩克、紅溝、台克其貝希、賽斯克鐵克能貝希、白勒爾、巴勒的爾麻紮，20公里內無鄉鎮駐地分佈，50公里內的鄉鎮有亞曼蘇柯爾克孜族鄉、奧特貝希鄉。