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藥華藥25日轉上市 接軌國際、蓄勢待發

  • 中時即時 洪凱音
藥華藥25日轉上市掛牌，佈局國際、加速業績成長；左起為藥華藥執行長林國鐘、藥華藥董事長詹青柳、藥華藥科學長林俐伶、藥華藥總經理黃正谷。(洪凱音攝影／洪凱音台北傳真)
藥華藥25日轉上市掛牌，佈局國際、加速業績成長；左起為藥華藥執行長林國鐘、藥華藥董事長詹青柳、藥華藥科學長林俐伶、藥華藥總經理黃正谷。(洪凱音攝影／洪凱音台北傳真)

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藥華藥將於25日轉上市，23日召開法說會說明今年營運及未來展望；執行長林國鐘表示，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b-njft（簡稱Ropeg）獲美CCN治療指南推薦、持續追求業績成長外，也同步規劃旗下藥品的全球銷售和研發突破，推進營運動能、蓄勢待發，承諾今年一定要賺錢。

林國鐘指出，Ropeg全球銷售穩健提升，驅動營收持續成長，藥華藥持續加碼投入美國及日本行銷、加速業績成長；藥華藥指出，日本病患自今年6月起可自行注射Ropeg，一次更可拿取3個月的份量，因Ropeg已納入健保給付，如此可降低病患自付金額，非常有助於提升病人數及拓展市場，日本團隊樂觀看待今年營運。   林國鐘透露，Ropeg今年預計取得中國大陸、新加坡及馬來西亞的PV藥證，進軍中國及東南亞市場，現正積極規劃行銷準備，Ropeg全球銷售成長幅度可望向上加成。   藥華藥指出，Ropeg獲美國NCCN治療指南持續推薦，已成為高、低風險真性紅血球增多症（PV）病患的唯一首選干擾素療法；NCCN新指南預計將大幅改變PV社群長年以來的用藥習慣，保險公司可優先加快核保，預計加速提升使用Ropeg人數。

Ropeg美國藥價目前每人每年約新台幣660萬元（約21萬美金），而外界關心的病人數，2023年底美國已達約1000多人，日本開賣半年以來也已超過100人。

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