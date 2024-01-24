對健康抱持平常心 人生會過得更好的八個理由

我終於開始全心接納自己的身體的瞬間，也就不再因為想吃起司漢堡、翹掉健身課程和在職場上吃免費食物等事情而苛責自己。在這之後，我的生活變得好多了。畢竟我們活在這個世界上的時間實在太短暫，短到沒辦法每時每刻都扮演自己的私人教練。親愛的讀者們，看在老天的份上，就吃下那塊該死的蛋糕吧！或者，以我的例子來說，是吃下那片該死的披薩吧！接下來的這份清單，解釋了為什麼對健康抱持平常心，能使你的生活好上幾百倍。

1.你不需要限制自己享受渴望的事物

你想吃披薩嗎？那就吃吧。你想吃薯條嗎？那就吃吧。你也可以吃起司、起司漢堡、冰淇淋、餅乾﹍﹍你什麼都可以吃！不，你不應該吃到肚子會痛的程度

（至少不要每次都這樣）。但在論及你攝取的食物時，你應該每隔一陣子讓自己喘息一下。我可以用前飲食失調症患者的身分告訴你，如果你願意讓自己偶爾享受一下想吃的東西，你會快樂得多，遠比你不斷否認自己想吃的東西還要快樂。

2.你可以自在地吃下餐廳提供的免費熱麵包，不需要抱持嚴重的罪惡感

身為普通又健康的平凡人，你每周攝取的食物通常都能提供足夠營養，所以就算吃一些沒營養的東西也沒有關係。因此，在餐廳送上麵包籃的時候，你可以拿來吃。當同事傳電子郵件說「茶水間有免費食物」時，你可以去一趟。而且就算你這麼做，也不需要覺得自己很爛。你在維持健康方面已經表現得足夠好了，若你能讓自己過上不後悔的生活，一切都會變得更好。

3.肚子餓的時候，不會因為無法決定該不該吃零食而充滿壓力

有時候，我們的生活似乎會在買零食的一周與不買零食的一周之間循環。若你不買零食，接下來就會花一個禮拜的時間覺得要是當初有買就好了；若你買了零食，接下來就會花一個禮拜覺得要是當初沒買就好了。但是，只要你接受了吃零食的快樂平凡生活，這種惡性循環很快就會中止，你將會每周吃下不算過量的零食，而不是這周狂吃零食、下周餓到發瘋。零食的部分大概就是這樣了，但如果你喜歡的零食是薯片和莎莎醬的話，那又是另一個故事了。當你喜歡的是薯片和莎莎醬這兩個絕配時，你吃的零食量絕不可能只是適量而已。老實說，我有點相信薯片和莎莎醬裡加了吸引人類的貓草。還是只有我這麼覺得？

4.想喝紅酒的時候，就喝

在我對自己的身材感到不自在的那幾年，我常會拒絕參加與喝酒有關的聚會。無論我是想喝一杯紅酒，還是想喝幾杯伏特加蘇打，我都會看著鏡子裡的自己說：「你的身體現在不需要攝取這些酒帶來的卡路里﹍﹍你也不需要喝酒後會想吃的食物。」接著我會待在家裡，用薯片和莎莎醬餵養我的無聊，並繼續對自我感到羞愧。我對自己真的很壞。但我為什麼要這麼做？無論我在周五晚上是留在家裡、是和老朋友一起出去吃飯喝酒，還是在下班後和同事去酒吧，我都不會有任何改變。我看起來還是一樣好。我面臨的問題在於，我對自己的身材感到不自在。但如今我對自己的身材感到自在，因此不會再用那麼嚴格的態度檢視我在晚上的飲食習慣，也願意和朋友出去喝酒。社交活動比較頻繁的生活，就是比較開心的生活。我可以向你保證這一點。

5.你可以翹掉健身課

有時，我在下班後只想衝回家窩進沙發，一邊開著電視的聲音，一邊用蘋果電腦和手機刷新各種社群媒體的訊息通知。換句話說，有些日子我就是沒辦法做一些有生產力的事，但這也沒關係。生活是一件很累的事。沒錯，我喜歡健身；沒錯，我努力試著每周至少運動三天，但我永遠都不會成為那種每天跑十六公里或在上床前捲腹五分鐘的人。如果我的體脂率因此永遠都只能落在不上不下的數值，那就這樣吧。我不需要為了成為超級健康的人而強迫自己做不想做的事，因為我很清楚自己永遠都不會成為那種人。強迫自己這麼做所帶來的傷害，遠比益處更多。

6.在不想煮飯的晚上，放鬆一下也沒關係

有些人不但能每天晚上煮飯，同時還能維持家庭環境整潔、活躍的社交生活與絕佳的體能，每次看到這些人，用嫉妒來形容我心中的感覺都還太輕描淡寫。對我來說，光是要連續兩到三天晚上在家煮真正的、正規的晚餐就已經難以做到，更不用說同時兼顧健身和打掃。每當我不想下廚時，我都會買外帶。我以前常對此感到困擾。我想要當個健康的人。我想要親自替自己烹飪每一餐！但是生活總是會阻擋我們實踐這種事，那也沒關係。我煮飯的頻率已經夠高了，對於我的生活型態來說，這樣就已經超讚了。

7.不用為了制定嚴格的一周飲食計畫而煩惱，所以擁有更多空閒時間

飲食計畫和煮飯都是很棒的事，但每周都這麼做會使人筋疲力竭。如果我燃起雄心壯志，決心要詳列我下一周的早餐、午餐和晚餐的計畫，那麼我大概會花上好幾個小時才能完成。好幾個小時耶！我必須去找食譜、預測我在特定時段會是怎樣的心情，接著還要依據我想花多少錢在食材上、釐清吃哪些食物最合理，以及我要貢獻多少時間在煮飯上。就算我真的擬定計畫，我也從來都不會完全照做。我會因為很懶或很累，導致食物在冰箱裡腐壞，接著我會在這一周結束時把它們全都丟掉。這就是為什麼我會在飲食計畫方面試著不要太執著，並尋找普遍但快樂的飲食習慣。如果我真的制定一個飲食計畫，並在一周內確實實踐一半，那我已經做得足夠好了。

8.就算忙到沒空擬定飲食計畫，也不會因此餓死

你必定會遇到這樣的日子：你太晚起床，只來得及買外面的外帶食物當早餐。你必定會遇到這樣的周末：你忙到沒時間去超市買東西，或沒辦法考慮下個禮拜的事。你必定會遇到這樣的晚上：你白天吃的不夠多，所以在回家後偷吃點心櫃裡的食物。這些事情全都是普通生活中的一部分。就算你在某一段時間內做的事情全都和健康沒有半點關係，你也無需沮喪。你的生活中只有一部分是如此，而且這種狀況不會每時每刻都出現。難道你想要成為那種根本沒在睡覺、強迫自己吃得超健康，而且無論生活有多累多忙都必需一直健身的瘋狂健康人士嗎？不想吧？你寧願多花點時間睡覺，對吧？畢竟普通人都是很正常的。