定存股怎麼買？跟股海老牛學估價 找對買對時機

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了解價值股與成長股的特性與投資策略後，接下來就是學會如何估價，找到可以買進的時機。

高殖利率股，以平均現金股利估價

價值股的主要獲利在於股息，且投資原則是在股價低於應有價值時「越跌越買進」，因此可以用「近5年的平均現金股利」為基準，估算出便宜價、合理價及昂貴價，算法如下：

便宜價＝近5年的平均現金股利×16

合理價＝近5年的平均現金股利×20

昂貴價＝近5年的平均現金股利×32

也就是說在便宜價買進時，每年平均可領超過6％ 殖利率，所以非常划算；在合理價買進，每年平均可領5％ 殖利率，算是合情合理；在昂貴價買進，每年平均只能領到約3％ 的殖利率，CP值就不夠高了。

老牛以3 檔個股示範，試算看看價位是否可以買進。

華固（2548）股價93.2元（2023年11月10日），近5年的平均現金股利為6.9元，便宜價、合理價及昂貴價分別為：

便宜價＝6.9元×16＝110.4元

合理價＝6.9元×20＝138元

昂貴價＝6.9元×32＝220.8元

93.2元明顯低於便宜價，可視為「便宜價」位階，可以放心出手加碼。

矽格（6257）股價60.2元（2023 年11 月10 日），近5年的平均現金股利為3.09元，便宜價、合理價及昂貴價分別為：

便宜價＝3.09元×16＝49.5元

合理價＝3.09元×20＝61.8元

昂貴價＝3.09元×32＝98.9元

計算結果可見股價僅略低於合理價，屬於「合理偏低」位階，仍可把握機會買進。

聯強（2347）股價68.9元（2023 年11 月10 日），近5年的平均現金股利為3.28元，便宜價、合理價及昂貴價分別為：

便宜價＝3.28元×16＝52.5元

合理價＝3.28元×20＝65.6元

昂貴價＝3.28元×32＝105元

68.9元的價位已經高出合理價，表示價格已經偏高，不適合再進場了。

以老牛的經驗來說，平均現金股利法較適用於連續10 年以上穩定配息的公司，並且盈餘配息率高於7 成以上。不變的原則是，記得買進的位階越低，越能左領股利、右賺價差！

步步高升股要看本益比河流

成長股代表市場中的潛力明星，營收與股價未來增長的機會及幅度都很大，要在營收大幅成長前買進，可以用「本益比河流圖」走勢快速了解公司的基本面，從中找到合理買賣的區間，買在相對安全又便宜的股價位階。在前一本書《股海老牛最新抱緊股名單，殖利率上看8％》中，老牛已經和大家分享過本益比河流的概念，現在再來複習一次。

本益比河流圖是用不同的本益比倍數，畫出與股價的關係，「好的」本益比河流圖，整體河流是穩定向上的走勢，代表基本面持續增強，盈餘逐步上升且體質良好。

而「壞的」價值河流圖，即是整體河流持續向下，代表基本面持續衰退，盈餘不斷下滑。股價若是貼著低本益比走，就是典型的「價值陷阱」，讓你誤認為是便宜價。

一般來說，本益比越高代表潛在報酬較低，股價被市場高估；本益比越低代表潛在報酬較大，股價被市場低估。我認為本益比區間沒有絕對答案，但一般而言，可以簡單分成4 個區域：

穩健獲利：區間為8 倍～12 倍

獲利成長：區間為12 倍～16 倍

產業龍頭：區間為16 倍～20 倍

前景極佳：區間為20 倍～24 倍

建議買在穩健獲利的8 倍至12 倍區間，是相對安全的位階，這樣下跌時跌幅有限，上漲時漲幅也比較大。

老牛以專業網通產品代工廠智易（3596）的股價來說明。

智易（3596）受惠於近年各國推動5G 頻寬的設備需求，加上美國總統喬．拜登（Joe Biden）簽署的420 億美元寬頻網路基建計畫，目標設定在2030 年讓所有美國家庭都能快速上網，近5年（2018 年至2022 年）每股盈餘從4.61元到9.2元，獲利成長幅度將近1 倍，可視為獲利成長股。

以本益比區間來進行估價的話，老牛會認為智易（3596）的本益比應屬於12 倍至16 倍之間，也就是說當本益比12 倍以下可視為便宜，超過16 倍則視為昂貴，因此可以將中間值14 倍視為合理價。經過下列換算，可以得出便宜價、合理價及昂貴價分別為：

便宜價＝9.2元×12＝110.4元

合理價＝9.2元×14＝128.8元

昂貴價＝9.2元×16＝147.2元

以目前163元（2023 年12 月1 日）的價位，已經遠高於昂貴價。

但是老牛要提醒大家，千萬別忘了3 件重要的事情：首先，前面有提到，智易（3596）屬於獲利成長股，如果公司未來獲利持續成長，假設2023 年的每股盈餘達到11元，再重新計算位階結果如下：

便宜價＝11元×12＝132元

合理價＝11元×14＝154元

昂貴價＝11元×16＝176元

如此一來以目前163元（2023 年12 月1 日）的價位，其實是略高於合理價，可視為「合理偏高」位階。

再來，如果你是投資新手，對於智易（3596）這家公司今年可以賺多少沒有概念，可以先手動估算看看。例如，由於2022年的每股盈餘為9.2元，假設年成長率20％，就預估2023 年的每股盈餘為11.04元（9.2元×﹝1＋20％﹞），再用11.04元作為本益比區間估價的基礎。

第三件事情是，如果真的對公司未來可以賺多少沒有想法，老牛再教你一招每股盈餘的參考管道。不少法人會提出個股的研究報告，報告中會預估這家公司的獲利每股盈餘，參考法人研究報告中的預估值，也可以作為我們推算本益比估價的參考。