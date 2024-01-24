穩股匯 陸版國安基金上膛

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滬指半年來走勢

陸港股市今年來持續破底，高盛首席亞太策略師Timothy Moe甚至指出，陸股無疑已出現「投降」（capitulation）跡象，如今傳出「陸版國安基金」子彈上膛，大陸官方正研擬籌集人民幣（下同）2兆元的平準基金進場護盤，最快本周內公布。投行高盛旋即表示，該基金若短期內全數投入股市，對市場的影響力將十分巨大。

綜合外電報導，股市平準基金來源，以大陸國有企業的離岸帳戶為主，擬透過滬港通、深港通投入A股，此外，官方還安排至少3,000億元的資金，透過中國證券金融公司、中央匯金公司等國家隊操盤，進入A股市場護盤。支撐人民幣匯率也是本次措施的考量之一。據稱，官方還在權衡不同選項，待最高領導層拍板定案。

陸港股匯聞訊飆漲，才剛經歷「黑色星期一」暴跌，23日早盤立刻狂飆，恒指盤中一度大漲555點，衝上15,516點，終場漲2.63％收15,353.98點。A股三大指數也全面收漲，滬指漲0.53％報2,770.98點，深證成指漲1.38％報8,596.28點，創業板指漲1.24％報1,687.61點。人民幣對美元不論是在岸價或離岸價23日雙雙大漲逾250個基本點，回到7.16元區間。

高盛中國首席股票策略分析師劉勁津說，2015年陸股股災，官方救市資金用了1.5兆元，若2兆元的平準基金落實，對股市將非常正面，但要觀察具體配置方式為何。至於傳聞救市計畫部分資金選擇繞道經「滬深股通」買入A股，而非直接在A股買入，可能是為了同時提振A股與人民幣。

據高盛推算，A股今年經「滬深股通」會有150億美元淨買入，北水經「港股通」南下規模與去年一樣維持在逾450億美元水平。美銀董事總經理、亞洲經濟研究主管喬虹也表示，平準基金等相關措施與資金扶持，是必要的救市手段，具備極大的實施空間。（相關新聞見A2）