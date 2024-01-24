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AI光芒四射 電力景氣燈號終轉綠燈

製造業受惠於AI等新興應用需求強勁，拉升相關產業用電需求，半導體業用電出現2023年最大漲幅。圖／新華社
製造業受惠於AI等新興應用需求強勁，拉升相關產業用電需求，半導體業用電出現2023年最大漲幅。圖／新華社

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2023年電力景氣燈號
2023年電力景氣燈號

台灣綜合研究院23日發布2023年12月份EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量年增1.61％，為20個月來最大的增幅，電力景氣燈號也亮出2022年10月以來首個代表持平的綠燈，擺脫連九顆藍燈的衰退、以及連五黃藍燈的低迷。

台綜院院長吳再益指出，製造業受惠於AI等新興應用需求強勁，拉升相關產業用電需求，半導體業用電出現2023年最大漲幅。

以台電高壓以上用電統計，12月份整體產業用電量年增1.55％，製造業用電成長1.30％，為去年首次用電正成長；服務業用電成長2.88％，用電需求依舊穩健。

吳再益分析，製造業生產能量復甦崛起，製造業電力景氣燈號由黃藍燈微幅越過綠燈臨界值，轉為穩定成長。個別產業中，12月鋼鐵業用電量增10％，成長最大，電力景氣燈號續呈轉向黃藍燈；其次是半導體業，用電量年增9％，創近13個月最大漲幅。

台綜院指出，半導體業供應鏈庫存水準及出貨陸續正常，在AI應用導入終端下，帶動智慧手機和高速運算客戶需求，推升3奈米等先進製程強勁成長，半導體業產能利用率回升，電力景氣燈號由黃藍燈轉穩定成長的綠燈。

EPI電力景氣指數是結合台電公司各行業高壓以上電力售電量，以及自用發電設備的自用發電量數據，反映國內9成經濟生產活動，即時解讀台灣經濟景氣狀況。（相關新聞見A5）

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