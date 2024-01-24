通膨長新冠化 慎防僵固性引發預期心理

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今年伊始，不少連鎖餐飲業者已再傳「漲」聲，顯示物價仍將是政府今年不得不面對的課題。特別是這波物價上漲的結構明顯有別過往，受供給面的影響高於需求面，政府宜慎防通膨出現症狀減弱但病程拉長的「長新冠」現象。

依據主計總處統計，2023全年消費者物價指數（CPI）年增2.5％，增幅僅低於2022年、是近15年次高水準，物價已連兩年上漲逾2％。2024年物價漲幅雖可望回落到2％以內，依主要機構估值，漲幅仍介於1.64％～1.93％。

換言之，台灣今年物價水準有機會脫離2％的「通膨臨界點」，但恐難回到過往長期在零成長上下的低水準，主要是這波特殊性通膨的經濟結構與通膨來源都較為複雜，通膨率上升情況相對不嚴重，可是通膨壓力將較持久。

觀察疫情前的數十年，地緣政治相對穩定，加以生產技術進步降低成本，全球化快速擴展及人口結構變化也促使勞動力增加，供給面的調整相對需求面更靈活，因此全球多數國家通膨都呈現低而穩定的走勢。

反觀近年因地緣政治衝突頻繁、技術變革產生新問題、全球化擴展受阻，加以人口老化與勞動力不足，使得過往有利長期通膨穩定的供給面因素已轉為負面影響，不利長期物價穩定，也增加各政府平穩物價的難度。

目前台灣針對物價穩定，在油價部分訂有「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩機制」的雙緩漲機制，以及減徵貨物稅等因應措施；液化天然氣民生用戶及液化石油氣（桶裝瓦斯）價格維持不調漲，民生用電價也力求平穩。

此外，在貨幣政策的部分，央行2022年啟動升息等限制性政策，之後考量通膨率已自高點回落，且貨幣政策有滯後效應，央行因而改用維持限制性利率水準取代繼續升息，並持續因應通膨的最新變化。

必須提醒的是，不論是採取貨幣或財政手段穩定物價，仍各有政策必須付出的代價。以財政為例，政府對油、水、電等凍漲機制勢必影響相關國營事業經營，累積的龐大虧損，最後仍將由全民埋單。

貨幣政策部分，則因通膨發展的特殊性使預測更加困難，例如際貨幣基金（IMF）自2020年以來報告修正幅度明顯加大，對美、歐、日、韓及台灣當年通膨預測值更長期失準，將使央行面臨降低緊縮不足與過度緊縮的風險。

以2023年的走勢為例，隨供應鏈瓶頸緩解，能源與食物價格回落，加以高基期效應，主要經濟體整體通膨率已快速回降，但具有僵固性的服務類物價回落速度較慢，將致使核心通膨率回降較緩。

這也將使政府穩定物價面臨另一難題，主要是核心通膨率若居高不下，消費者對物價普遍上漲的感受將更為強烈，廠商為維持利潤率，也會更頻繁調升售價，且高通膨的感受一旦深入人心，影響通膨預期制約，將不利整體通膨率回降。

更令人憂心的是，接下來至少有三大因素可能阻礙物價持續下降，首先是在通膨下降的趨勢中，前一年較高的基期會使次年通膨率降幅也較顯著，但隔年續降幅度也將因基期擺盪效應而受限。

其次是未來受到勞動成本與企業要求利潤率的轉嫁效應持續影響，可能使服務類通膨下降緩慢，更不排除造成核心通膨降溫的僵固與不確定性；最後是未來仍可能有新的供給面衝擊，例如紅海危機，使通膨進展偏離預期軌道。

依國際清算銀行（BIS）總經理卡斯藤斯（Agustin Carstens）的說法，疫情前有利物價穩定的四個順風已轉變為逆風，像地緣政治從相對穩定轉為衝突頻繁；全球化從快速擴展變成進展受阻；勞動力成長變成人口老化；生產力提高反轉成監管問題。

展望未來，由於全球化內容改變、氣候變遷與人口老化，都將加劇物價波動風險，疫情前低且穩定的通膨環境可能由長期偏高的物價水準取代，政府宜慎防核心物價居高不下引發的預期心理。

在通膨走勢具高度不確定性下，除了貨幣政策參考數據必須時刻更新；財政政策搭配貨幣政策發揮穩定效果之餘，也要考量政府債務的可持續性，同時採行重振生產力的結構性改革，才能真正緩解這波來自供給面的通膨壓力。