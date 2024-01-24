台股驚驚漲 押寶龍年開紅盤

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近3年台股農曆春節開紅盤當日表現

過去三年台股農曆春節開紅盤當日均呈現暴漲，兔年還有九個交易日即將封關，康和證券投資總監廖繼弘、永豐投顧總經理李學詩及第一金投顧董事長陳奕光等三名師均建議抱強勢股過年，迎接2月15日台股龍年開紅盤。

大選後外資台指期避險空單回補及多頭快速歸隊，資金重回AI股，台股順利上演V轉行情，23日多頭漲勢延續，嘉澤股價重上千元、成為第12檔千金股，跌深的鋼鐵、水泥、汽車零組件、塑化、紡織等落後補漲，終場加權指數上漲59點或0.33％收17,874點，連四日天天上漲，合計漲712點，日K連四紅，即將收復前高17,956點；成交量則減至近三日最低3,139億元。

籌碼面，外資與自營商23日都是連三買，分別買超90.63億元與23.92億元；投信則終止連四買，轉為賣超10.02億元；八大公股行庫賣超15.13億元，為連三賣。

距離台股兔年封關2月5日尚有九個交易日，2月15日龍年開紅盤，綜合廖繼弘、李學詩、陳奕光的看法，基於三理由建議抱著強勢股過年，弱勢股逢反彈減碼，強勢股主流股如AI供應鏈及半導體股。

第一理由是第一季為傳統紅包紅情，預估台股2月漲幅比3月高，近三年的農曆春節開紅盤當日均呈現暴漲走勢，2023年兔年大漲560點，2022年虎年大漲225點，2021年牛年大漲559點，2月15日龍年第一個交易日漲升行情可以期待。

第二理由為美股走多且經濟數據、就業數據、通膨減緩，展現美國經濟強勁韌性，多頭訊號濃厚，投資人順著多頭趨勢抱股為佳。

第三理由為AI產業崛起需求暴增，台積電、輝達、微軟、美超微、AMD等都透露客戶對AI應用需求急切，尤其OpenAI為了降低對輝達依賴將投入自研晶片，台股半導體供應鏈完整受惠程度還不小。

廖繼弘表示，大盤指數萬八壓力重重且心理關卡有待突破，預期將不會一次過關，封關前須經來回震盪消化賣壓，龍年開紅盤上揚行情可期。

陳奕光說，若大盤在封關前已經收復萬八，建議投資人可留五成現金，抱股五成，待龍年後再行布局；反之若封關前在萬八止步，可抱著強勢股，龍年開紅盤漲升再獲利了結。