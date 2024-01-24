內資力挺 中小型股接棒衝刺

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中小型股吸金 櫃買指數先衝高

台股23日面臨前高壓力，買盤近關情怯，但國內資金持續湧入之下，盤面指標由中小型股接棒上漲，櫃買指數穩步墊高，漲勢強過大盤，率先以234.6點、上漲1.65點或0.71％，改寫今年收盤新高位置。

外資延續買超氣勢，加碼目標轉向低基期、高成長族群，加上國內資金力挺，中小型題材及高價股都成為布局焦點，23日股價表現相對強勢的個股包括股后信驊與M31、譜瑞-KY等三大千金股，另先進光、神盾、鈊象等也各擁利多，扮演盤面吸金指標。

華南投顧董事長儲祥生認為，台積電法說報喜激勵上周五爆量大漲逾6％，而近期兩個交易日則呈現狹幅震盪，就量能而言相對釋出不少資金活水，與以往火力集中強拉權王「衝指數」的情況明顯不同。隨著買盤向外擴散，大型權值股與中小型題材股輪動上攻，也較為有利整體架構延續多方格局。

第一金投顧董事長陳奕光表示，上市櫃2024年獲利看增，具「有基之彈」實力，盤面上多頭可用之兵還很多，由資金動向來看，IC設計仍是市場主流，不少高價股、黑馬股都是相關業者，具股本小、籌碼輕等優勢，在獲利有望跳增的預期下，中小型題材股獲本土資金愛戴。

投顧法人分析，櫃買指數收日K連三紅，站穩於所有均線之上，且連續兩個交易日皆是實體紅K，凸顯出目前中小型股頗受資金青睞，買盤進場意願不減，盤面氛圍仍樂觀正向看待。

此外，不僅櫃買指數表現優於大盤，在強勢類股表現上，受盤勢膠著影響，也出現族群、個股輪動快速態勢，觀察領漲表態的面板族群中，彩晶一度逼近漲停，顯示資金有轉戰二線中小題材股的跡象。

展望後市，台新投顧副總經理黃文清指出，本周起將進入美科技股法說周，加上農曆新年長假倒數，預料市場風險意識上升，指數較不容易連續大漲，預期台股以區間震盪機率高，選股策略上可留意網通、半導體設備、AI伺服器及手機散熱等族群。