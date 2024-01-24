陸救市再出招 股票限賣令 擬擴至保險業

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大陸政府穩定股市的措施接踵而至，繼日前傳出官方要求機構投資者別淨賣出股票後，這項「禁賣令」擬擴大到險資。大陸監管機構22日對至少兩家國有保險公司進行窗口指導，要求其不要淨賣出境內股票，此舉被視為官方穩定資本市場的最新舉措。

聯合早報引述外電消息，知情人士透露，這是保險公司首次收到限制淨賣出的窗口指導，2023年大陸官方也經常發出這類指導，不過僅針對大型公募基金。消息指出，另一家主要保險公司於2024年1月初已收到相關指導意見。

英國金融時報報導，自2023年10月以來，大陸監管機構持續針對部份投資者採取個別限制措施，以防止他們在某些日子淨賣出股票。有交易員表示，這類限制措施激勵滬深300指數在2023年最後一周反彈逾2％。

直到2024年1月初，因客戶擔心價格進一步下跌，不少小型共同基金和券商的贖回壓力加劇，大陸政府不得不允許其淨賣出，滬深300指數也因此由漲轉跌，1月以來累計跌逾4％。

然而，這些賣出動作使大陸散戶感到恐慌，觸發進一步賣壓，導致受到限制淨賣出的大型基金面臨龐大損失。而大陸監管機構近期再次遭遇穩定股價的壓力，稍早已重新要求部份機構投資者不要淨賣出股票。

上海某證商董事表示，自家自營交易部門最近被告知要避免再次進行拋售，但這種窗口指導雖然延後賣壓，但不可能永遠延後下去，最終市場情緒會決定股市漲跌。

除了要求機構法人不要淨賣出股票，近期也傳出大陸「國家隊」進場護盤。多檔滬深300ETF、上證50ETF於18日午後放大量，而且規模相當於2015年的救市過程，引發市場對「國家隊」資金入市的猜想。市場人士認為，應該是國家隊資金進場救市。