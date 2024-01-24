丙種年前關帳 賣壓提前到

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台股兔年剩最後九個交易日，法人指出，丙種資金主下周進入結帳高峰期，投資人須慎防關帳前結帳賣壓，抱股過年緊盯「兩大變數」，獲利調節漲多股、轉買低基期成長股。

市場人士指出，農曆年封關日為2月5日，多數大戶估將提前至前一周的周五，即2月2日進行最後操作，按照T+2交割制度推算，墊丙投資人為規避農曆年期間高利率，最後賣出日可能落在31日，研判今年丙種關帳日可能提前。

丙種資金每1億元的每日利息約4～6萬元，以今年農曆年假期九天估算，若墊丙抱股過年，持股市值1億元期間利息就達36萬～54萬元；另為杜絕長假期間不確定因素，丙種金主多傾向在封關前回收資金，年前投資人主被動賣股就成為干擾台股上漲雜音。

統一投顧董事長黎方國指出，農曆年前除有丙種結帳壓力，長假因素也是資金縮手甚至砍出主因，尤其大戶、中實戶更是如此，下周主力色彩濃厚的中小型股仍須提防拉高出貨風險，中長線則回歸基本面評斷。

台新投顧總經理黃文清分析，連三日積極回補的外資現仍是左右台股走勢關鍵，投信也有ETF被動式買盤支撐，相較過去，丙種賣壓影響力已大減，然短線對中小型股仍可能有些許衝擊。

市場預期美聯準會今年將啟動降息，然時程及幅度未明，另地緣政治衝突也可能是「不定時炸彈」，後續在封關期間將持續挑動市場敏感神經，針對抱股過年策略，建議持股水位應降至5～6成，2月1日聯準會利率決策會議內容、美股重量級財報是封關前兩大重點，漲勢凌厲的AI股可適度入袋為安，並將部分資金轉進半導體設備、化學材料等低基期且今年產業轉佳股。