官方釋利多 陸港股ETF反攻

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陸港股市跌跌不休，市場傳出官方將祭出多方案支持市場，兩地市場上演絕地大反攻，在台股交易的陸港股ETF，今年來到22日止，跌幅超過二成的富邦恒生國企正2、復華香港正2、中信中國50正2等三檔跌深ETF，23日齊步大漲5％～6％以上。

香港恒生指數22日失守萬五關卡，致今年來跌幅超過12％，陸股兩市的上證綜指及深證成指，今年來累計跌幅也各達約7％及10％，在全球股市跌勢最慘。據統計，1月來已有近330億人民幣、約新台幣1,439億元的資金流出陸股，外資也大幅提款港股。

市場23日傳出，大陸官方正考慮多項支持工具，以穩定資本市場運行，其中包括擬成立規模約人民幣2兆元（約2,780億美元）的股市平準基金，消息傳出帶動陸港股展開絕地反攻，在台股交易、跌深的陸港股ETF更勁揚。

國內大型投信法人表示，目前A股市場持續處於底部區間，投資人偏悲觀，主要市場指數本益比（PE）估值處於歷史20％分位以下，股價淨值比（PB）估值處於歷史5％分位以下水準，短期震盪趨勢不變。

投信業者提醒，當前A股市場交易仍偏謹慎，目前中國經濟面臨的最大威脅仍然是房地產市場低迷，這拖累企業投資、就業機會及消費者支出。經濟疲弱，政府有擴大政策力道支持的空間。

陸港股ETF今年到22日止，以富邦恒生國企正2、復華香港正2、中信中國50正2三檔跌幅最深，各跌逾24％、23％、22％，因此帶動外資近兩日加碼，並帶動23日股價強彈逾5％～6％。