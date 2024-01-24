2025半導體爆發 ASML唱大戲

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ASML近二季財報表現

投資機構Bernstein最新報告指出，投資人應忽略荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）短期股價震盪，轉而將重點放在2025年獲利潛力上頭。Bernstein樂觀看待艾司摩爾營運前景，大幅調升目標價，帶動該公司股價上揚、市值攀升，從食品大廠雀巢手中奪回歐洲第三大上市公司地位。

先進製程概念股樂透

法人表示，隨半導體持續朝1～3奈米推進，家登、帆宣、公準及中砂等先進製程概念股今年營運續看旺。

在美國對中國晶片設備出口禁令下，市場原本預期以中國為重要市場的艾斯摩爾，在業績展望上將遭受衝擊，不過隨著中國今年將有多座半導體廠完工投產，成熟製程設備需求大增，加上台積電、三星、英特爾的全球建廠計畫陸續上路，EUV（極紫外光微影技術）等先進製程設備的需求同步走揚，皆對艾司摩爾帶來利多。

艾司摩爾23日早盤股價小漲，並在平盤附近游走，股價力守760美元關卡，今年迄今累漲6.94％。艾司摩爾如今市值攀抵3,060億美元，超越雀巢的3,010億美元，在歐洲上市企業裡僅輸給丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）與法國精品巨擘LVMH集團。

2024年為半導體過渡期

Bernstein分析師魯索（Sara Russo）22日將艾司摩爾股票投資評等從「符合市場表現」上調至「優於大盤」，目標價格由664美元調升至869美元。

魯索在報告中寫道：「我們認為，投資人已充分了解2024年為半導體市場過渡期。如今看來艾司摩爾風險已大致消除，2025財年可望強勁復甦。」

2025年獲利將暴增45％

魯索預期，艾司摩爾2024年獲利估大致持平，但2025年獲利可望暴增45％。理由是該公司在EUV設備市場穩居龍頭地位，即便中國力拚國產EUV，也無法帶來太大挑戰。

華爾街分析師近日對於艾司摩爾前景轉趨樂觀，投資銀行摩根士丹利更將該公司股票列為「歐洲半導體企業首選」。

艾司摩爾先前預測，2024年營收增長有限，但2025年將出現「非常顯著」的成長。艾司摩爾大客戶台積電已承諾維持高水平投資，反映市場對於人工智慧晶片需求十分強勁。

艾司摩爾定於24日公布2023年第四季財報，分析師預期上季訂單恐較去年同期暴跌逾四成。顯示艾司摩爾短期需求面臨挑戰，且可能為最近這波股價漲勢帶來壓力。