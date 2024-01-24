台鏈營運 水漲船高 家登、帆宣、公準最受矚目

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全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）是唯一具有極紫外光（EUV）光刻機製造實力的廠商，隨著AI帶動EUV技術需求，分析師看好ASML今年出貨及獲利成長，ASML台灣供應鏈中家登、帆宣及公準三家台廠去年全年營收同步創歷史新高，今年營運在ASML推升下也可望跟進水漲船高。

全球半導體產業成長趨緩，但擴建計劃及布局並不會因產業景氣短暫起伏而喊停，多是以擴產步調放慢為主，反應在半導體設備廠端，營運成長力道或許較前二年放緩，但多數半導體設備去年營運仍是維持成長趨勢。

艾司摩爾供應鏈中，以家登、帆宣、公準最受市場關注。其中，家登去年營收年成長12.98％；帆宣去年營收年成長11.74％，公準營收年成長率也有7％，表現不俗，值得留意的是，該三家ASML供應鏈廠商去年全年營收均是續創歷史新高表現，整體營運表現相當強勁，今年在ASML出貨續看成長下，相關台廠今年業績表現也可望持續受到拉抬。

家登是極紫外光光罩盒（EUV Pod）供應商，近幾年半導體廠積極導入極紫外光機台生產，家登相關光罩盒出貨也續成長，市場法人認為，在AI、車用等應用帶動下，晶圓代工大客戶3奈米稼動率逐步提升，預期將帶動EUV POD（極紫外光光罩盒）出貨動能，今年營運續樂觀。

帆宣是艾司摩爾極紫外光（EUV）機台次系統模組代工廠，過去幾年在台積電、三星及英特爾積極擴大投資先進製程力道，帶動極紫外光機台需求強勁，帆宣同步受惠，該公司掌握晶圓代工大廠工程訂單，目前在手訂單維持逾600億元高檔水準，今年營運動能相對同業強勁。

公準是金屬精密加工製造商，主要產品應用涵蓋半導體、顯示器、航太相關領域，但以半導體為主，大客戶包括應材、ASML，該兩大客戶今年營運展望均維持正向，市場看好公準今年營運仍可望維持成長。