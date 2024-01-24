超微里程碑 AI王牌晶片正式出貨

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超微Instinct MI300X規格

超微（AMD）專為AI及高效能運算開發的Instinct MI300X處理器在外界引領期盼之下，終於在近日正式交貨。長期與超微合作的AI服務業者LaminiAI表示，近日已收到多台內建8個MI300X處理器的運算設備。

超微Instinct MI300系列產品自去年就開始出貨，且超微宣稱該系列可望成為公司史上營收最快破10億美元的產品系列，但號稱性能勝過輝達H100處理器的MI300X遲遲未出貨，這回是第一次有客戶證實MI300X開始大量出貨，象徵超微終於達成重要里程碑。

LaminiAI專門訓練商用大規模語言模型，因此向超微採購多台內建8個MI300X處理器的運算設備。科技情報網站Tom’s Hardware報導，LaminiAI執行長Sharon Zhou近日在網路上公開MI300X運算設備的照片。

她表示，第一批超微MI300X處理器正在運算中。內建8個MI300X處理器的設備已經上線，就像剛出爐的麵包一樣新鮮。若您正在打造開放原始碼的大規模語言模型，但運算經常卡關，請告訴我。大家都該享受大規模語言模型這樣神奇的科技。我的意思是，LaminiAI新一批大規模語言模型已經上線。

超微先前推出的MI300A處理器已經是資料中心等級，內建x86 CPU及GPU，並採用支援AI運算的CDNA 3架構。MI300X雖然沒內建CPU，但CDNA 3晶片組數量更多，共有304個運算單位，遠勝MI300A的228個運算單位。

MI300X被視為超微對抗輝達H100處理器的最佳武器，因為MI300X內建HBM3 192GB記憶體，勝過H100的HBM3 80GB記憶體，且MI300X記憶體頻寬高達每秒5.2TB，反觀H100記憶體頻寬每秒3.35TB。業界人士甚至認為MI300X足以和輝達即將推出的H200 141GB GPU抗衡。

在客戶方面，微軟和Meta已採購大量的MI300系列，LaminiAI則是首個公開採用MI300X的客戶。