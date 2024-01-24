聯發科集團 補足車用拼圖

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聯發科小金雞達發科技傳捷報，正式推出車用衛星定位晶片，並取得AEC-Q100車規級可靠性認證，搭配與輝達（NVIDIA）合作之智慧座艙解決方案，壯大整體解決方案產品線。聯發科集團打破過往車用晶片以成熟製程打造之局面，攜手國際大咖及旗下達發、鈺太等公司，將以最先進的車用IC提供車廠完整服務。

聯發科集團發揮旗下公司各自所長，發揮營運綜效。以聯發科智慧座艙SoC為核心，借助輝達於車用GPU（圖形處理器）的技術，鈺太供應車用MEMS麥克風，達發科技則提供車用衛星定位晶片，最終以台積電3奈米製程，搭配Chiplet技術整合，共同打造車用座艙系統單晶片。

半導體業者表示，車用半導體製程，多數採28奈米以上之成熟製程，只有少數車用晶片，如ADAS(先進駕駛輔助系統)等採用14奈米以下，未來隨著運算需求提升，將更加仰賴先進製程技術支援，聯發科以過往智慧型手機技術、掌握SoC優勢，力求突圍車用市場。

汽車電子委員會(AEC)，由克萊斯勒、福特和通用汽車成立，在建立通用零件資格和品質系統標準；其中台廠如台積電、台達電、聯電等巨頭皆有取得認證，聯發科集團達發也取得AEC系列認證標準，為未來打入一線大廠鋪路。

外界預估，達發取得車規認證關鍵拼圖，未來聯發科取得相關認證勢必更加順利，集團積極搶入新藍海市場，料將進行資源整合，全力衝刺車用半導體市場。