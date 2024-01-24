AI熱情太過頭 股價遭降評

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人工智慧（AI）狂潮刺激繪圖晶片需求，超微（AMD）去年股價狂飆將近130％後，Northland資本市場以投資人對AI過度熱情為由，下修超微股票評等，引發股價大跌。

23日美股早盤，超微股價下挫1.91％，報164.96美元。不過今年截至22日收盤，超微股價累計仍揚升逾14％。

趨動ChatGPT等生成式AI的晶片需求火熱，帶動超微和輝達等晶片巨頭股價一飛沖天。投資人押注今年超微新款AI晶片出貨，將能從勁敵輝達手中搶奪市占，並提供微軟等大型客戶替代選擇，激勵超微去年股價飆漲將近130％。

然而投資人對AI晶片成長的預期過高，促使Northland資本市場分析師理查（Gus Richard）調降超微股票評等，從「優於大盤」下修至「與大盤持平」。

理查在研究報告中指出，投資人對AI晶片成長「熱情到不理性」，「AI確實龐大，但沒有投資人想像的那麼龐大。」

理查預測，2027年整體AI晶片營收上看1,250億美元，但他亦表示，華爾街對AI晶片市場規模的預測天差地別，有分析師僅估計1,000億美元，但也有些分析師的預測達4,000億美元之譜。

Northland表示，供給和需求造成晶片價格波動，但長期來看價格仍維持平穩。

理查指出，數個原因顯示市場需求出現扭曲。首先，市場龍頭輝達幾乎是AI晶片的唯一來源，供不應求導致客戶重複下單，或是提前買下超過需求的數量。此外，美國禁止部分先進晶片出售給中國，可能抑制市場成長。

依據理查的計算，若是超微能在2027年出售160億美元的AI晶片，也就是自今年的20億美元開始逐年翻倍，該公司將拿下13％的市占率，並能持續增加研發支出。他預期超微2027年營收總計達450億美元，而股價已經先行反應該數字。