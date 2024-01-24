新壽增資 金管會下最後通牒

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新光人壽近三年財務數據

新光人壽增資「刻不容緩」。新壽去年12月底資本適足率（RBC）確定未達200％，新光金控又不願立即增資新壽，保險局長施瓊華23日親上火線提出三警告，一是新光金及新壽應履行承諾，三年內每年增資70億元；二是RBC未達200％將無法申請接軌的15年監理寬容；三縱使有股東不願增資，亦不能阻擋其他大股東增資。

保險局與銀行局22日共同約談新光金董事長陳淮舟與總經理陳恩光、新壽董事長魏寶生與總經理黃敏義，陳淮舟當場表示「缺口太大」，不願鬆口履行前一經營團隊的承諾，即每年增資70億元。金管會23日再度發函新光催促增資，若再無行動，金管會將採取行政措施，最重不排除解任高階經理人或董事。

新壽去年6月底RBC為184％，低於法定標準200％，據了解，去年12月底自結RBC約為179％，連二次未達標準，須立即增資改善，且新壽去年承諾增資70億元，亦只完成15億元，與新光金前董事長吳東進雙方就增資議題，隔空喊話，逼金管會出面約談。

據透露，陳淮舟對金管會態度強硬，被形容「用對付財政部的態度對金管會」，保險局亦確認新壽有意增資，但母公司新光金未同意，所以下達最後通牒，強調新光金再不依約增資新壽，不排除用金控法開罰，包含解任負責人。

金管會23日發函新光金與新壽，除要求1月底董事會須積極討論增資議題，儘速安排增資時程，函中也表明新光金再不增資新壽就是「違反誠信經營」。市場也傳出陳淮舟可能在金管會祭出解職等動作前就會先辭職，離職後若仍被解任，仍有註記。

施瓊華表示，22日約談新光金與新壽四高層，提出三要求，一是新壽三年內承諾各增70億元，除有董、總簽的承諾書外，新光金與新壽董事會皆通過增資案，無關新舊團隊，都要信守承諾。

二，新壽缺口不是「無底洞」，接軌IFRS17與ICS，金管會有在地化與過渡措施，RBC要逾200％，否則不能申請15年過渡期。即接軌日就要增提大量準備金，財務壓力將巨大。三，即使有股東不願增資，也不能阻擋有意增資股東進行增資。

施瓊華強調：「只有增資，才能讓新壽的惡性循環得到翻轉。」要求新壽一個月內對未完成的55億元增資提出時程，對今年要增的70億元及早因應。