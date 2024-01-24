新光金：新壽缺口非增資70億可解

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金管會最後通牒，要求新光金儘速增資新光人壽，新光金23日回應，自始同意對壽險子公司進行必要增資，但因新壽缺口非現金增資70億元可解決，目前已尋求外部顧問協助評估。

新光金指出，金管會約談新光金及新壽，主要是溝通增資一事，已當場向金管會說明，金控自始同意對新壽進行必要的增資，以提升RBC。但因新壽缺口實在不是現金增資70億元就可解決，所以目前已尋求外部顧問協助，積極研議各種可行方案後，再送董事會討論，以儘早符合監理需求，並維護股東權益。

傳出新光金董事長陳淮舟不願簽增資承諾書，新光金強調，會中並未涉及當場簽署承諾文件一事，特此澄清說明。

據了解，新光金去年底RBC在179％左右，若新壽完成去年剩下的55億元，及今年的70億元增資額，保險局早先曾承諾，若新壽努力落實增資，會考量將先前投資性不動產以市價開帳時認列稅後120億元、並同比增提負債項下的特別準備金，可轉入淨值，加上新壽增資的125億元，則RBC即可到200％以上。

前新光金董事長吳東進方面指出，並沒有現任經營團隊所謂新壽缺口是「無底洞」，現在新壽經營團隊很了解情況，也不斷跟新光金董事會報告，但部分董事一直阻擋增資案，增資「跳票」是新光金董事會應負責。