國銀責任地圖 2025年上路

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出包誰負責，金管會要求事先「畫押」。銀行局長莊琇媛23日宣布，參考英國制度，國銀也將建立「責任地圖」制度，初步以自律方式推動，2025年1月1日上路。莊琇媛表示，之後觀察二至三年再研議納入銀行法、金控法，在此之前各家銀行落實責任地圖制度將列金檢重點。

要求銀行定責、當責，之後出問題就問責、究責，莊琇媛指出，這是參考英國高階管理人制度，訂出的14條自律規範，包含責任地圖制度的適用範圍及對象、高階管理職能定義、執行架構、董事會權責、具問責功能委員會權責、涵蓋內容及編製原則等。

規範對象包括銀行董事長及總經理、副總等對業務或管理具決策權的高階管理人員，未來各銀行董事會需設「問責功能委員會」來推動，一旦出問題有問責、究責的依據，例如董事長下的指令，經理人執行要不要受罰，將來都要列清楚，懲處方式看各銀行內部規定。

莊琇媛舉出，英國是最早實施類似機制的國家，有訂在法規裡也有裁罰，亞洲地區如新加坡、香港、澳洲都已導入。台灣先以自律開始推動，讓銀行建立高階經理人定責、當責、問責、究責機制，先熟悉機制。

責任地圖框架包括公司治理架構圖、內部呈報流程圖、權責分配表。高階管理人員要簽責任聲明書，內容有三部份，一是個人資料（如姓名、職位）；二是部分職能與權責，要載明高階管理人在機構內承擔的職能與具體職責；三是同意聲明，確保高階經理人已了解自身職能與職責，並對責任聲明書負責。

莊琇媛預估，責任地圖機制上路二、三年後才有可能思考修法，因為若要放入法規要研議很多部分，現行銀行法主要都是針對經理人、負責人，負責人很多地方沒區分，像是分行經理人、副總、董事長、總經理等，條文裡也沒有高階經理人的職稱，要如何引進銀行法、金控法，都還要研究。