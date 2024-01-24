踩雷俄債 72張保單成未爆彈

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由於俄烏戰爭造成俄債無法正常還款付息，燒到目標到期基金。保險局長施瓊華23日指出，清查後有八家壽險公司的72張投資型保單，連結到15檔持有俄債的目標到期債券基金，總規模635億元，投資俄債金額約新台幣11億元，有三家壽險已通知要二次給付，金額約台幣7,000多萬。

金管會從去年底至今年1月亦已接獲六件俄債保單相關客訴，去年12月有4件、今年1月有2件，事涉2家壽險業者，主要是保戶不清楚「二次給付」規定，申訴內容多是「業務員銷售時強調到期保本」，但到期後與預期有落差，保險局強調會了解招攬過程是否有如客戶所述提供保證。

壽險業2018年左右開始熱賣4至6年期連結目標到期債基金的投資型保單，今明二年是到期高峰，多張保單「踩」到俄債，發生無法計價、贖回，導致到期後須「二次給付」。除俄羅斯債券因俄國被國際制裁無法付息外，大陸房地產恒大、碧桂園等也恐成目標到期債基金的未爆彈。但施瓊華指出，目前沒有保險公司接獲通知大陸地產債券須要二次給付。

所謂「二次給付」，即債券存續期到時卻無法處分，會先把無法計價的債券評價歸零反應在淨值上，先用可計價的淨值結算分配給受益人，基金專戶繼續持有無法處分的資產，等後續可處分後再分配。

近五年目標到期債基金每年銷售規模都在2、3千億元。證期局副局長黃厚銘指出，依投信投顧公會統計，至2023年底，有89檔目標到期債券基金，基金規模約新台幣2,582億元，其中33檔未連結投資型保單，規模約642億元。

至於有投資俄債的金額都不大。統計至2023年底，有20檔目標到期債券基金持有俄羅斯債券共12億元，占基金規模706億元的1.71％，占整體公私募投信基金規模6.77兆元的0.02％。