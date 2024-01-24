國壽發債 票面利率估3.7～3.85%

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壽險業今年依舊要發債搶錢。壽險龍頭國泰人壽日前公告將發行10年期次順位公司債、上限新台幣500億元，近期已在市場上詢價，將以新台幣計價為主，票面利率預計約是3.7％～3.85％，與去年發次債的票面利率相當，且除國泰外，富邦、南山、新光等壽險亦不排除在今年發債籌資。

國壽今年500億元發債金額創歷年來最大，但將視市場行情及客觀情勢分次發行。國壽次債近期已在市場詢價，相較去年發次債同時有新台幣、美元計價，今年則以新台幣為主，預計票面利率會在3.7％～3.85％，與去年國壽發行次順位債的票面利率相當。

美元計價部分，因目前並未有投資人探詢，因此暫定以發行新台幣為主，但國壽也保持彈性，若後續有投資人探詢，不排除發行美元計價，去年美元次債票面利率高達6.1％。

前六大壽險去年都有發行次順位債，國壽今年已公告發債，其他壽險也正在評估，南山人壽、新光人壽都正在研議今年發債；富邦人壽去年也有發行，富邦人壽表示，為強化財務結構及提升資本適足率，會進行發行次債的可能性評估，若評估有發債需求，其發債規模等會經董事會通過後對外公告。

除發債外，壽險業今年也積極增資。台新金23日亦公告台新人壽董事會決議，以私募方式辦理現金增資發行新股，私募股數1.36億股，增資額度30億元，以每股新台幣22元，由台新金認購。台新金總經理林維俊說明，台新人壽目前財務體質強健，各項比例都超出金管會要求，但考量業務成長動能強勁，壽險業要有足夠資本額，才能支撐高強度業務成長，因此決議對人壽增資。

林維俊強調，對人壽增資告段落，但未來業務勢必繼續成長，若有需要會視情況討論增資。業務成長一定會有初年度虧損，後續就看金融市場、利率、匯率及股市變動，只要股市好、債市好，初年度損壓力將減輕。

金管會規劃2026年接軌新清償能力指標ICS，及保險負債會計處理準則IFRS 17，接軌進入倒數兩年，壽險去年掀起一波十年來最大的發債潮，去年前六大壽險發債高達1,050億元，若加計增資，去年共籌資近1,800億元。