開獎！兆豐金現增 中籤率5.8％

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兆豐金控現增普通股3.5億股23日抽籤，據了解中籤率5.8％，兆豐金23日收盤價37.85元，價差縮減至每張4,850元，溢價空間14.7％，新股表定1月31日上市。

兆豐金以33元辦理現增3.5億股，17日起至19日止開放申購，23日為抽籤日，兆豐金公布現增訊息時股價約39元，等於抽中現賺6,000元、溢價18％，加上兆豐金近年獲利表現不錯，讓許多投資人踴躍申購。

但16日申購首日遇上台股大回檔，兆豐金下跌1.3元，是近半年最大跌幅，23日抽籤日收盤價為37.85元，價差縮減至每張4,850元，溢價幅度減為14.7％。

兆豐金是2023年公股金控獲利王，去年底法說中提到，將持續致力維持穩定的股利政策，也因此法人預期今年股利發放有望超越去年的1.32元。市場普遍看好兆豐金，更被小股民譽為「金融股護國神山」，這次增資開放申購，也獲得小股民熱烈支持，人人搶抽籤。

兆豐金本次公開承銷30,625張，承銷價33元，每人只能申購一張，若中籤率僅5.8％，代表申購張數逾52.8萬張，抽籤日過後，未中籤者會在24日領回已扣款金額，中籤者則在撥券日31日拿到股票。

兆豐金去年12月正式公告，增資普通股3.5億股，每股新台幣33元，發行總金額新台幣115.5億元。增資主要用途，其中45億元用於兆豐產險的增資，以及償還上一次兆豐產險的增資款60億元。增資的3.5億股中，保留發行新股總數15％，計0.525億股由集團員工認購。原股東認購比率75％，計2.625億股，由原股東按認股基準日12月16日時股東名簿所載持股比例認購，每仟股約認購新股20.83股。公開銷售部分，則提撥發行新股總數10％對外公開承銷。