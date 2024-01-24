熬出頭 工具機產值今年轉旺

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台灣工具機暨零組件公會對2024年看法

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳預估，2024年全球工具機產業景氣將與2023年相當，2024年台灣工具機產業產值可微增至33.7億美元。陳伯佳說，大陸若取消ECFA早收清單關稅優惠，對工具機零件業影響遠勝過整機廠，還是希望不要有太多貿易障礙。

陳伯佳23日主持工具機公會年度展望記者會指出，2024年部分國家及產業市場經濟預期有優異的表現，惟有70多國大選，加上地緣政治干擾、俄烏戰爭未平、各國綠色減碳政策等因素，對國內工具機暨零組件業者出口，可能帶來程度不一的影響。

陳伯佳表示，2023年通膨升息讓美國消費緊縮，對設備資產投資趨於保守，2024年美國將舉行總統大選，變數稍多。歐洲市場通膨雖放緩，但能源危機未解除，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也開始課徵碳關稅，對工具機設備的消費需求呈現緩慢回溫狀態。大陸市場受房地產市場泡沫化，民眾消費信心不足，導致民間投資需求不振，連帶影響設備採購意願。印度、越南及泰國受惠於疫後供應鏈重組，生產基地轉移與國內製造需求攀升，2024年對工具機消費需求大增。

陳伯佳預估，2024年全球經濟將與2023年差不多。2023年工具機出口值26億美元、年減14％，2024年全球工具機產業產值估可從743.2美元增至780.4億美元，台灣工具機產值從2023年33.1億美元增至33.7億美元。

對於大陸可能中止ECFA的衝擊，陳伯佳表示，企業做生意，希望不要有太多貿易障礙，大多數工具機廠無法適用ECFA免關稅優惠，在大陸已有生產基地或在東協布局的廠商，影響有限。零件業會因取消ECFA而受影響，工具機公會將收集會員廠商影響情況。

身兼公會副理事長的台灣瀧澤董事總經理戴雲錦指出，大陸是全球最大工具機消費國及生產國，2024年可望從第二大出口國跳升為最大出口國。大陸工具機廠現採用與台灣相同等級的傳動系統元件及控制器，但大陸產製鈑件及鑄件等零件價格比台灣便宜。台廠未來若要搶攻東南亞市場，需改用大陸的生產方式才有競爭力，對台灣工具機產業整體影響比ECFA還大。